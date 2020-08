PlayStation 5 de dupe van strijd tussen Apple en Epic Games?

Apple escaleert conflict met Epic Games. Problemen dreigen voor PlayStation 5.

Dee gaming-liefhebbers kan niet ontgaan zijn dat er vorige week een oorlog uitbrak tussen Fortnite-maker Epic Games aan de ene kant en techreuzen Google en Apple aan de andere kant. Met name Apple dringt zich nu op de voorgrond en dreigt met een ongelofelijke maatregel die zelfs de PlayStation 5 kan raken. Wij geven een update en schatten de gevolgen in.

Dit speelt er tussen Apple en Epic Games

Zoals je hebt kunnen lezen draait het conflict om Epic Games uitgave Fortnite. De ontwikkelaar heeft het betaalsysteem veranderd, waardoor er niet meer in-app hoeft te worden afgerekend en de spellenmaker dus geen 30% commissie meer aan Apple en Google hoeft te betalen.

Na enkele uren hebben Apple en Google Stadia Fortnite uit de app stores verbannen. Epic Games nam daarna vooral Apple op de korrel. Met een rechtszaak, reclamespot en social media offensief nam men stelling tegen Apple. Wie dacht dat Apple inbindt heeft het mis. Sterker nog, vannacht bleek dat Apple keihard terug slaat.

Welke nieuwe stappen neemt Apple tegen Epic Games?

Apple heeft Epic Games laten weten dat zij de Fortnite-app voor 28 augustus weer in lijn moeten brengen met de voorwaarden. Als men dat niet doet dreigt Apple Epic Games per die datum volledig uit te sluiten als ontwikkelaar en ook geen toegang meer te geven tot tools voor ontwikkelaars. Voor de duidelijkheid, dit geldt niet alleen voor de ontwikkeling van Fortnite maar voor het hele bedrijf Epic Games. Dat zou betekenen dat naast Fortnite en alle spellen ook de Unreal Engine niet meer gebruikt kan worden om games te ontwikkelen voor iOS-apps.

Dit levert volgens Epic Games gigantische schade op en daarom heeft men direct een tweede zaak aangespannen tegen Apple. Men vraagt de rechter om een verbod om Epic Games als ontwikkelaar uit te sluiten.

Men wijkt geen millimeter, gevolgen zijn immens

Apple laat in een commentaar aan de Washington Post weten dat men Epic Games als ontwikkelaar zeer waardeert, maar dat zij geen uitzondering willen maken op hun beleid. Wat hen betreft is het dus duidelijk. Óf Epic Games draait de wijzigingen voor 28 augustus terug óf er volgt verbanning.

In dat laatste geval betekent dit dat alle ontwikkelaars van games, films en andere multimedia die Unreal Engine gebruiken over moeten stappen op een andere tool om video te creëren. Het is haast niet voor te stellen hoe groot de gevolgen daarvan zouden zijn. Uiteraard zouden alle titels van Epic Games daarmee uit iOS verdwijnen, maar ook talloze andere games, zoals “Hello Neighbor” en “Mortal Kombat”. Ook tv-shows zoals “The Mandalorian” op Disney + zullen de gevolgen merken. Kleinere studio’s beschuldigen Apple er bovendien van dat zij Unreal Engine al langer frustreren om ontwikkelaars te dwingen over te stappen naar de Apple-concurrent Xcode. Deze actie tegen Epic zou een volgende stap zijn om die wisseling af te dwingen.

Als Apple doorzet komt zelfs de PlayStation 5 in de problemen. Sony kocht namelijk recent een aandeel(tje) in Epic Games om hun Unreal Engine te kunnen gebruiken voor ontwikkeling van games voor PlayStation 5. Nu Apple zo doorpakt zou dat betekenen dat de PS5-games die ontwikkeld zijn en worden met Unreal Engine niet in de App Store kunnen worden opgenomen. Daar zal men bij Sony niet blij van worden. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Bron: The Washington Post, afbeelding: Epic Games