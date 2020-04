Arrogante Google-update snel weer teruggedraaid

Google wilde wel héél graag weten dat Gboard van hen is.





Hoewel Google recentelijk de hand over het hart streek door samen te werken met Apple, kwam het ook met een ietwat arrogante Gboard toetsenbord update. Maar na veel kritiek van gebruikers draait de zoekgigant de update weer snel terug.

Waarschijnlijk gebruikt bijna iedereen die een Android-smartphone heeft het Google Gboard toetsenbord in apps als WhatsApp en Google. Maar Google wilde je er wel heel erg graag aan herinneren dat Gboard van Google is, en plaatse het woordje ‘Google’ op de spatiebalk. Hierdoor zou je iedere keer als je ‘Google googelen’ intikt op Google, twee keer op de Google spatiebalk moet drukken.

Maar zoals AndroidAuthority opmerkte, had zo’n beetje de gehele Google community moeite met deze verandering. Het was overigens geen gewone update die uitgebracht werd, maar een server-side verandering. Sommige gebruikers hadden namelijk automatische updates uit staan, maar kregen toch de Google-toets op hun toetsenbord.

Hoe dan ook, na alle kritiek werd de verandering razendsnel weer teruggedraaid. Dat, of de server-side update was in de eerste plaats niet de bedoeling. Wat de reden ook was, Google is hopelijk een beetje geschrokken van de universele tegenspraak op de verandering.

