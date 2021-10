Battlefield 2042 Beta belooft nog niet veel goeds, of toch wel?

De open beta van Battlefield 2042 gaat los, maar volgens sommige fans is het een rommeltje. Klopt dat eigenlijk wel?

Battlefield 2042 is keihard terug met de eerste publiekelijk speelbare versie van de reeds uitgestelde game. Iedereen die al jaren op een hedendaagse BF-game hoopt, zal ongekend tevreden zijn met het spel. Maar op basis van de Battlefield 2042 beta wordt de game door veel gamers helemaal kapotgemaakt. Wat is er precies aan de hand?

Battlefield 2042 Beta wekt twijfels

De beta van de nieuwste Battlefield ging op woensdagochtend live voor leden van EA Play en mensen die de game als pre-order besteld hadden. Na een uur of twee waren de te verwachten connectieproblemen opgelost. Toch bleef de game enkele grote problemen vertonen, zo klagen betatesters op Reddit.

De game bevat enkele vervelende bugs. Denk aan visuele glitches, zeer slechte performance en bepaalde knoppen (zoals de M-knop voor de map) die het niet doen. Een van de hilarisch frustrerende bugs is daarnaast de ‘altijd schieten’-bug. Hierbij vuurt het wapen van de speler continue, zonder verdere inbreng of actie van de speler zelf. Er is tot nu toe nog geen update voor de Battlefield 2042 beta uitgevoerd.

Maar lang niet voor iedereen…

Toch vereist het verhaal over de bugs wat nuance. In mijn eerste 7 uur gameplay heb ik letterlijk één keer een zachte crash gehad waarbij ik opnieuw connectie moest maken met de servers. Verder ben ik totaal geen bugs tegengekomen.

De voornaamste problemen met de beta zijn namelijk fouten in de huidige van de game zelf en dat was wel te verwachten. Denk aan de M-knop en alle andere General-knoppen (zoals chatten en voice chat) die het niet doen. Ja, dat zou gewoon moeten werken, maar het is per slot van rekening work in progress.

Wat voor fans van de franchise vooral uit de beta blijkt is dat Battlefield met 2042 gewoon keihard terug is. Na enkele historische versies van de game (en het geflopte Hardline) hunkeren fans al jaren naar een vervolg op Battlefield 4. En dat is 2042 zonder enige twijfel.

En vergeet ook niet alle nieuwe briljante functies. Zoals het PLUS-systeem bijvoorbeeld, waardoor je op ieder moment je wapen kan aanpassen. Of het feit dat het kiezen van wapens voortaan ongekend overzichtelijk en soepel is. Dergelijke innovaties zitten in heel de game verwerkt en dat maakt het volgens mij tot een heerlijke nieuwe Battlefield. Ja, er zijn problemen, maar voor een beta zit alles gewoon hartstikke solide in elkaar. Tenzij je pech hebt en continue schiet… Dan denk je er ongetwijfeld anders over.