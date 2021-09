Gelekt: We moeten nog langer op Battlefield 2042 wachten!

Er worden nare dingen in de wandelgangen gefluisterd, want betrouwbare bronnen zeggen dat Battlefield 2042 wordt uitgesteld.

Fans van de Battlefield-franchise moeten mogelijk een flinke portie extra geduld zien op te brengen. Vandaag berichten meerdere betrouwbare bronnen dat Battlefield 2042 uitgesteld wordt. Vooralsnog is de releasedatum nog steeds 11 oktober. De game komt uit op PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One en PlayStation 4. Ergens deze maand zou er een open beta plaatsvinden, maar er is nog steeds geen officiële datum gecommuniceerd.

Battlefield 2042 uitgesteld?

Volgens zeer betrouwbare lekker Tom Henderson komt Battlefield 2042 enkele weken later uit dan oorspronkelijk gepland. Hij heeft het over eind november, wat ten minste een ruime maand later is dan in eerste instantie de bedoeling was. Henderson publiceerde vorige maand onder meer de eerste gelekte screenshots van de aankomende game. Ook wist hij gedataminede informatie vroegtijdig te melden.

Als het waar is, mag de game alsnog op onze lijst van dikste games voor dit najaar, maar moet het de primeur afstaan aan Call of Duty: Vanguard. De twee zijn traditioneel stevige concurrenten en DICE had in eerste instantie een kleine maand voorsprong. Nu zitten veel gamers in november nog diep in Vanguard als Battlefield 2042 uitkomt.

#BATTLEFIELD2042 Delay Update:



To be delayed by several weeks and not months which conflicts with the other rumors, but it's what I've heard.



Late Nov 2021 is currently flying around. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

Henderson is niet de enige die beweert dat Battlefield 2042 uitgesteld wordt. Een journalist van Venturebeat zei op Twitter: “Welkom in het seizoen van de vertragingen” zonder dat verder toe te lichten. Later begon hij in een Discord-groep over Battlefield 2042, zo detailleert Eurogamer.

Battlefield 2042 moet deze maand nog een open beta krijgen, maar wellicht dat dat ook later komt. De eerste technische alpha was een behoorlijk rommeltje. Dat hoort natuurlijk bij een alpha en DICE zei dat het om een oude build van de game ging. Desalniettemin zette gamers toen al vraagtekens bij de staat van de game.