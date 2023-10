België straks helemaal over op (HBO) Max

Ze zijn bij Warner Bros niet helemaal zeker welke richting ze op willen met hun streamingdienst HBO Max. De dienst is al een aantal keren veranderd van naam en opzet. In Amerika is de dienst samen gegaan met Discovery+ en heet daar nu Max. In de Benelux ligt dat helaas voor Warner Bros wat lastiger. Maar toch gaan er ook hier dingen veranderen. In Nederland is HBO Max al een tijdje beschikbaar, in 2024 komt de streamingdienst ook naar België.

Introductie HBO Max gaat tweede fase in

We hebben mazzel dat we hier in Nederland al in de eerste fase toegang hebben gekregen tot HBO Max. Dat geldt namelijk lang niet voor heel Europa. Samen met België krijgen nog eens 21 landen straks de mogelijkheid om HBO content te gaan streamen. Daar horen Duitsland en Italië echter nog steeds niet tussen.

In de nieuwe vorm van de dienst kan men content van HBO, HBO Max, Warner Bros Studios, Discovery Channel en het Food Network streamen. In de Verenigde Staten heet deze amalgamatie Max, maar dat feest gaat in de Benelux niet door. Dat komt doordat omroep Max bezwaar heeft aangetekend tegen de naamsverandering. De gegeven reden is dat dit voor verwarring zou kunnen zorgen.

Momenteel kan men in België nog HBO content streamen via Streamz. Deze Vlaamse streamingdienst van Telenet en DPG Media biedt zowel Vlaamse series, als internationale content aan. Vanwege lopende contracten komt hier vooralsnog geen einde aan met de introductie van HBO Max. Toch mag men er op rekenen dat men in de toekomst geen Game of Thrones meer kan kijken via Streamz.

