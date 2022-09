Beosound Theatre: Bang&Olufsen soundbar duurder dan kleine auto

Detail van de Bang&Olufsen Beosound Theatre. Bron: Bang&Olufsen, fair use

Het Deense Bang&Olufsen staat toch al niet bekend als een goedkoop merk, maar nu maken ze het wel heel bont. Al zal het hart van de echte audiofiel die niet op een eurootje meer of minder kijkt, harder gaan kloppen. Is de nieuwe Bang&Olufsen Beosound Theatre de vele duizenden euro’s waard die ervoor worden gevraagd?

Bang&Olufsen Ontwerpfilosofie

Als één van de weinige fabrikanten richt Bang&Olufsen zich volledig op duurzaamheid. Niet als marketingkreet, maar als in: producten die ook echt decennialang meegaan. Dit product is ontworpen voor de levensduur van 10 jaar en langer wanneer het gerepareerd wordt. Dat mag natuurlijk ook wel voor die stevige prijs, rond de € 6000, maar als ontwerpfilosofie is dit wel om even over na te denken, en die vooral Chinese fabrikanten van derderangsapparatuur, ter harte mogen nemen. Dan nu de geluidskwaliteit.

Beosound Theatre, een next level geluidsinstallatie

Waar de goedkoopste, blikkerige soundbars bij de Action rond een tientje kosten, is het geluid uit de Beosound Theatre soundbar, niet verrassend, van studiokwaliteit. 16 verschillende luidsprekers in de constructie verzekeren dat het geluid in de hele kamer doordringt en zo klinkt als of je werkelijk zelf bij het orkest of uitvoering aanwezig bent.

Met 800 watt vermogen, en een maximaal geluidsniveau van 115 dB , kom je met deze soundbar op vol vermogen in de buurt van de pijngrens. De ruime villa waarin de gemiddelde klant woont, is dan natuurlijk wel een must, anders krijg je echt een flinke ruzie met de buren.

Beosound Theatre zeilt door een oceaan van geluid

Met zijn op een zeilboot geïnspireerde design is deze Bang&Olufsen Beosound Theatre soundbar ook qua uiterlijk grensverleggend, al zal hij niet in ieder interieur passen.

Het gaat hier om geluidsinstallaties in de top van de markt. Op een gegeven moment bereik je dan het punt waarop alleen een echte audiofiel nog kwaliteitsverschillen kan horen. Volgens sommigen is de geluidskwaliteit niet heel veel beter dan die van concurrenten als de Sennheiser Ambeo en de Devialet Dione, die aanmerkelijk minder kosten. Volgens anderen is er wel degelijk een duidelijk verschil.

Goede connectiviteit en onderhoudbaarheid

De Bang&Olufsen Beosound Theatre kan met zo ongeveer iedere modernere televisie die er op de markt is, samenwerken. Verder is veel aandacht besteed aan de onderhoudbaarheid. Anders dan bijvoorbeeld bij Apple, is alles makkelijk uit elkaar te schroeven en in elkaar te schroeven met standaard gereedschap. Slechts ongeveer 50% van de computercapaciteit is gebruikt waardoor toekomstige software upgrades vrij makkelijk zullen zijn.

Conclusie Beosound Theatre review

Voor rond de € 6000 tot €7000 is de prijs voor deze soundbar astronomisch hoog, maar daarvoor krijg je wel een grensverleggend ontwerp en topkwaliteit geluid. Ondanks alle energie-misère is het nog steeds een groepje mensen met heel veel geld, die ook bereid is dit te laten rollen, en hun mederijken groen uit te laten slaan van jaloezie. Wat dat betreft is dit wel het perfecte hebbeding.

De Bang&Olufsen Beosound Theatre soundbar zal vanaf begin oktober 2022 worden uitgeleverd, aldus de productpagina.