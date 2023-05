Bilderberg: geheim clubje dit jaar volop in teken AI

Wat doen Kaag en Rutte met tientallen andere prominenten in een zwaarbewaakt hotel in Portugal, waar de pers niet welkom is? De grote kranten en tv-zenders besteden er geen aandacht aan, dus doen wij dat wel: Bilderberg 2023.

Bilderberg en de Chatham House Rule

Bilderberg is opgezet door wijlen Bernhard von Lippe-Biesterfeld, grootvader van het huidige Nederlandse staatshoofd Willem IV. De eerste Bilderberg bijeenkomst vond plaats in hotel Bilderberg in Oosterbeek, bij Arnhem. Vandaar de naam. De Bilderberg conferenties zijn jaarlijkse bijeenkomsten van vooraanstaande persoonlijkheden uit de westerse wereld. Dit zijn (in theorie) informele bijeenkomsten, waar staatshoofden en andere machthebbers vrijuit kunnen praten over grote wereldproblemen.

Onderdeel van het “vrijuit kunnen praten” is dat de pers niet welkom is. Aanwezigen mogen uitspraken van deelnemers citeren, maar alleen als ze hierbij geen bronvermelding geven. Dat staat bekend als de “Chatham House Rule“, die bedoeld is om de aanwezigen de gelegenheid te geven, vrijuit te kunnen praten zonder dat ze hierop publiekelijk afgerekend worden.

Er is een “gentlemen’s agreement” met grote mediaconcerns en persbureaus, dat deze geen aandacht besteden aan Bilderberg. In ruil hiervoor worden topfiguren uit de mediawereld af en toe uitgenodigd. Heel af en toe houden journalisten zich daar niet aan, omdat een geheimzinnige bijeenkomst waar de machtigste personen uit de westerse wereld zich verzamelen, natuurlijk behoorlijk nieuwswaardig is.

Het hotel De Bilderberg in het Nederlandse Oosterbeek. Hieraan ontleent Bilderberg haar naam.

Wat weten we van dit gezellige praatclubje?

De organisatie achter de Bilderberg conferentie publiceert twee publiek toegankelijke documenten met waardevolle informatie: de gastenlijst en de onderwerpenlijst. Deze onderwerpenlijst is als volgt.

AI

Banking System

China

Energy Transition

Europe

Fiscal Challenges

India

Industrial Policy and Trade

NATO

Russia

Transnational Threats

Ukraine

US Leadership

Veel Bilderberg aandacht voor AI

Voor technologieliefhebbers is interessant dat AI hoog op de agenda prijkt. Geen wonder, ChatGPT en soortgelijke krachtige technologie belooft disruptiever te worden dan internet. Op veel punten is AI nu al slimmer dan een mens, en dat zal de komende jaren alleen maar meer worden. Uit de AI-wereld zijn voor Bilderberg 2023 onder meer de grootheden Sam Altman, directeur van OpenAI, Demis Hassabis (Google Deepmind) en de bestuursvoorzitters van Microsoft, Google en Palantir uitgenodigd.

Banksysteem

Ook het banksysteem is reden voor grote zorg voor de Bilderbergers. Veel banken verkeren in zwaar weer en de stabiliteit van het financiële systeem is broos. Dit verklaart ook de populariteit van crypto’s als Bitcoin. Bitcoins kunnen alleen met heel veel moeite gemijnd worden, terwijl dollars en euro’s door de centrale bank uit het niets kunnen worden aangemaakt. De centrale bankiers zitten nu met een dilemma. Een hogere rente zorgt voor betalingsproblemen, maar een lage rente wakkert de inflatie aan.

Rusland, India en China

De steeds inniger samenwerking tussen Rusland, India en China in BRICS en de Shanghai Cooperation Council baart de Bilderberg deelnemers duidelijk grote zorgen, vandaar dat alle drie landen op de onderwerpenlijst prijken. Ook zal de bijeenkomst mogelijk worden gebruikt om plooien recht te strijken tussen de VS en de EU. De Amerikaanse regering verleent steun aan Amerikaanse bedrijven voor de groene transitie en lokt hiermee Europese bedrijven naar de VS. Hiermee zijn de EU-landen vanzelfsprekend minder blij. Vandaar de onderwerpen Europa en Industrial Policy and Trade.

Is al die geheimhouding voor Bilderberg nodig? Daarover verschillen de meningen. Juist door die geheimhouding wekken de bijeenkomsten veel wantrouwen. Aan de andere kant zijn ook machthebbers natuurlijk gewoon mensen (tenzij je de reptielentheorie van Alex Jones gelooft) en helpt het om informeel, onder vier ogen, dingen uit te kunnen praten.