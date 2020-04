Bitcoin stijgt door en dat is goed nieuws

Wat betekenen de ontwikkelingen in Azië voor de Bitcoin hier?

We zagen vrijdag dat de Bitcoin aan het eind van de week ineens begon aan een fixe bull-run. Daarbij zagen we dat de zaterdagmorgen wel eens spannend kon worden voor de Bitcoin. Vooralsnog heeft de munt de zaak echter mooi op orde.

In het overzicht met live cryptokoersen, dat ik vandaag vastlegde om 13.10 uur, zien we dat de Bitcoin inmiddels ruim boven $ 7.500,- beweegt. Ook de andere belangrijke cryptomunten profiteren van die positiviteit.

Hiermee heeft de Bitcoin, die nu een koers van $ 7.652,98 noteert, de belangrijke weerstand en psychologische grens voor nu bedwongen. Als er geen gekke dingen gebeuren ligt daarmee de weg richting $ 8.000,- open.

Heeft de situatie van Kim Jong Un invloed op de Bitcoin?

Over de geruchten van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un doen de wildste verhalen de ronde. In de crypto-gemeenschap ging even het gerucht dat zijn situatie en wellicht zijn overlijden slecht zou zijn voor de BTC. Het is immers bekend dat Noord-Korea met het hacken van cryptomunten een fikse reserve heeft opgebouwd. Experts verwachten echter niet dat de situatie van de leider (of zijn dood) directe aanleiding is om die reserve aan te spreken.

Buy Bitcoin — Michael Novogratz (@novogratz) April 25, 2020

Gaan de Chinese miners voor problemen zorgen?

Een ander zorgenkindje was de mining capaciteit in de richting van de Bitcoin halving. Zouden Chinese miners in staat zijn om nieuwe investeringen te doen? Hoe zouden de Coronacrisis en het overheidsbeleid invloed hebben op de miningcapaciteit? Uit een tweet van de bekende crypto-analist ‘Plan B’ blijkt dat de angst voor gebrek aan miningcapaciteit ongegrond is.

No. Most added hashpower was in the US & Canada. IMO China will be overtaken soon (if not already) — PlanB (@100trillionUSD) April 25, 2020

Ook op dit nieuws reageert de cryptomarkt positief. Dat lijkt in het licht van de halving alle reden om een positieve week te verwachten.