Absurd: Bitcoin stijgt razendsnel en lijkt niet te stoppen

Bitcoin whales waarschuwen voor te veel enthousiasme.

De Bitcoin-koers leek lange tijd te worstelen met de magische grens van $ 7.000,- maar deze week is het hek van de dam. De koers van de Bitcoin passeert weerstanden alsof het verkeersdrempels zijn en stijgt razendsnel. Whales waarschuwen dat dit te veel van het goede is. Wij zetten de zaak op een rij.

Bitcoin stijgt als een malle

We zagen woensdag al dat de belangrijkste cryptomunt boven de $ 7.500,- kwam en dat er goed nieuws te melden was. Een verdere koersstijging lag dus, zeker met de halving in aantocht, voor de hand. Er waren echter maar weinig mensen die voorzagen wat er gisteren gebeurde.

Gisterenochtend brak de koers namelijk door de $ 8.000,-. In eerdere weken werd de munt teruggeworpen na het passeren van zo’n psychologische grens, maar dat was gisteren anders. De koersstijging versnelde juist en in de loop van de dag sneuvelde ook de $ 9.000,-. In het overzicht met live cryptokoersen, dat ik vandaag om 10.25 uur vastlegde, zien we hoe absurd de markt zich ontwikkelt.

De koers van de Bitcoin bedraagt momenteel $ 9.203,56.

De cryptomarkt volgt

Zoals je in het overzicht van de top 5 cryptomunten ziet profiteren de andere cryptomunten van deze stijging. De hele markt is in jubelstemming. Het is zoeken naar cryptomunten die in 24 uur minder dan 5% stijgen.

Oplettende lezers zien dat ook de stable coin Tether (USDT) positieve cijfers noteert en dat kan duiden op enige winstnemingen.

Bitcoin whales waarschuwen

Dat zou niet heel vreemd zijn, want de grootbezitters van Bitcoin, de zogenaamde ‘whales’ waarschuwen dat deze groei te snel gaat. Zij vermoeden een bull trap. Daarbij fokken bulls de markt kunstmatig op om dan hun Bitcoin te dumpen en tegen een lagere prijs weer te kopen.

Verder verwachten zij dat er niet genoeg liquiditeit is om deze groei vol te houden. Zij voorzien dat grotere investeerders risico’s met volatiele munten zoals de BTC zullen mijden en hun cash positie bewaken nu de economische crisis na de Corona-uitbraak inmens dreigt te worden.

Het worden dus spannende dagen voor de cryptomarkt.