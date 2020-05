Bitcoin voor het eerst op recordkoers na halving

De komende uren bepalen of de bull-trend doorzet voor Bitcoin.

Na de halving gebeurde er eigenlijk opvallend weinig met de koers van de Bitcoin. Waar vooraf de grootste koersstijgingen waren voorspeld bleef het angstvallig stil, al steeg de koers in de dagen na halving verder.

Bitcoin nu wel op bull-koers

De belangrijkste cryptomunt kende vóór de halving van afgelopen maandagavond een bizar weekend, waarin de koers onverwacht hard daalde. Hoewel investeerders optimistisch zijn waren ze bezorgd over het feit dat de koers niet boven $ 9.000,- kon komen.

In het overzicht met live cryptokoersen, dat ik vandaag om 10.20 uur vastlegde, zien we dat dit inmiddels wel gebeurd is. Dit zorgde direct voor een boost aan vertrouwen, want de BTC schoot direct door naar niveaus ruim boven de $ 9.000,-. Hieronder zie je het positieve sentiment dat ook de belangrijkste cryptomunten positief beïnvloedt.

De koers van de Bitcoin in dollars bedraagt nu $ 9.501,36.

Is de Bitcoin al op recordkoers?

Zoals zo vaak roepen veel mensen direct dat deze rally het begin is van dé stijging richting nieuwe records. Zover is het echter nog niet. De eerste belangrijke horde is $ 9.500,- en dat is de afgelopen weken een sterke weerstand gebleken. Nu gold dit ook voor $ 9.200,-, maar nadat de $ 9.000,- was gepasseerd werd deze weerstand ineens een hobbeltje zonder betekenis. Het wordt dus van belang om die $ 9.500,- snel te passeren. Zoals je ziet beweegt de koers nu precies op die grens.

Wanneer dat gebeurt is de volgende serieuze weerstand weer te zien op $ 10.200,-. Dit bleek afgelopen weekend een onneembare vesting en leidde tot een stevige correctie. Aangezien er behalve de halving niet veel veranderd is in de markt is de vraag of het momentum er nu wel is om die hobbel te slechten.

Als dat kan zal dit met name veroorzaakt worden door toe te nemen interesse na het passeren van de $ 9.500,- en dat is voor de ervaren investeerder wel te volgen/in te schatten door de marktkapitalisatie te volgen. Voorlopig lijken de grootste angsten van investeerders in ieder geval (nog) geen werkelijkheid te worden.

Bron: Bitcoinist