Bitcoin daalt scherp en houdt $ 7 miljard tegen

Live cryptokoersen geven nog geen aanleiding voor nieuwe interesse.





De afgelopen tijd was het beeld van de Bitcoin nogal wisselend. We zagen scherpe stijgingen en diepe dalen. Deze week volgden er diverse aanvallen op het koersdoel van $ 7.000,-. Nu de meest recente aanval mislukte zien we weer een terugval in koersen.

De live cryptokoersen, die ik vandaag om 13.00 uur noteerde, laten een zorgelijk beeld zien. De Bitcoin noteert in dollars nu $ 6.188,11.

Toch is het te vroeg om te constateren dat de interesse in de Bitcoin voorbij is. Zoals we al eerder aangaven zien we dat een bepaalde groep cryptomunten, de stable coins, juist profiteren van het slechte sentiment.

Stable coins ontlenen hun waarde aan andere investeringen die aan de cryptomunt gekoppeld zijn. Zo kan goud, valuta of een andere meer waardevaste belegging worden ingekocht om het rendement van de cryptomunt zeker te stellen. Hierdoor stabiliseert de koers. Sterk stijgende en dalende koersen behoren daarmee tot het verleden.

Dit heeft in positieve tijden het gevolg dat er niet veel interesse is aangezien er met andere cryptomunten veel meer te verdienen valt. In onzekere tijden zoals deze zien veel investeerder hier juist wel een mogelijkheid om hun geld te parkeren. De marktkapitalisatie van deze groep munten groeit snel. Waar de marktkapitalisatie tijdens het hoogtepunt van de Bitcoin in 2017 ‘maar’ 1 miljard bedroeg, loopt deze nu snel op naar 7 miljard dollar.

Klaarblijkelijk wachten die investeerders dus op het juiste moment om weer in te stappen. Wanneer het zover is zullen de koersstijgingen dat snel genoeg tonen.

Bron: Beincrypto.com