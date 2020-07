Goed nieuws voor Bitcoin, maar wat doet de koers?

Reageert de Bitcoin en top 5 live koersen op deze ontwikkelingen?

Het is vandaag de goednieuws-show voor de cryptomarkt. Amerikaans banknieuws kan ervoor zorgen dat de Bitcoin doorbreekt in Amerika en de ontwikkelingen op andere markten duiden op een prijsstijging. Grote vraag is of we dit al terugzien in de koers.

Amerikaanse toezichthouder zet licht op groen voor Bitcoin bankieren

Tot nu toe was de stelregel dat de Bitcoin formeel niet als munt gezien werd. Daarom moe(s)ten banken in Amerika en Europa ook wegblijven van cryptomunten in het algemeen en Bitcoin in het bijzonder. Na vandaag is dat anders, want de Amerikaanse toezichthouder heeft banken toestemming gegeven om een bewaarservice en investeringstools voor de Bitcoin op te starten. Daarmee kan elke bank dus Bitcoin-bankieren en dat zou wel eens de stap naar ‘mainstream’ kunnen zijn.

Zilver effent het pad voor cryptomunten

De koers van zilver voor investeringen loopt sinds het Europese begrotingsakkoord snel op. Aangezien het rapport inhoudt dat er veel meer geld in omloop wordt gebracht vrezen beleggers voor inflatie. Zij zijn dan geneigd om een veilige haven te kiezen. In dit geval blijkt die vooral zilver te kleuren. In het verleden duurde het niet lang of echt goud en de Bitcoin als digitaal goud reageerden en stegen mee. Kortom, alweer een goed vooruitzicht.

Live cryptokoersen reageren niet direct

De live cryptokoersen, die ik vandaag om 14.55 uur vastlegden tonen al deze euforie nog niet. De BTC stijgt wel iets, maar de reactie op het nieuws mag gerust voorzichtig genoemd worden.

Vraag is of dit de volwassenheid van de markt toont of dat Bitcoin haar reputatie als veilige haven kwijt is. Hoe dan ook, de rendementen op lange termijn staan (nog) niet onder druk.