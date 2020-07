Bitcoin waardeloos? Dit is het rendement over 5 jaar

Bitcoin (BTC) blijft ondanks cryptowinter het best renderen.

Voor- en tegenstanders van de Bitcoin vliegen elkaar regelmatig in de haren met de vraag of de cryptomunt wel iets waard is en of we spreken over beleggen of gokken. Zeker na de instorting van de koersen in 2018 zwol de kritiek aan. Wie het rendement van de Bitcoin over vijf jaar bekijkt moet echter beter weten.

Bitcoin scoort astronomisch resultaat

Vijf jaar geleden noteerde de Bitcoin een koers van $ 263,07. Als je toen voor $ 1.000,- aan BTC had gekocht kreeg je daarvoor dus 3,801 BTC. Wanneer je jouw bijna 4 BTC daarna rustig had vastgehouden had je na 2,5 het hoogste punt van de koers (gehaald op 17 december 2017) meegemaakt. Bij verkoop op precies het goede moment had je dit $ 76.363,71, oftewel een rendement van 7.636% opgeleverd.

Veel mensen hebben echter gedacht dat de BTC na deze piek verder door zou groeien en hun bezit vastgehouden. Had jij dat ook met jouw 3,801 BTC gedaan, dan had je per afgelopen maandag $34.936,89 kunnen bijschrijven. Het rendement had dan 3.493% geweest. Nu is dat natuurlijk veel meer dan je op een spaarrekening had gehad, maar er zijn andere beleggingen.

Rendement Bitcoin vergeleken met aandelen

Stel nu voor dat je in 2015 die $ 1.000,- niet in Bitcoin maar in aandelen had belegd. Dan had je, als je bijvoorbeeld de Dow Jones index had gevolgd, nu een rendement van 45,3% kunnen noteren. Je had iets meer verdiend (rendement van 48,4%) als in een fonds met de 500 grootste bedrijven (S&P500) had belegd. Nog beter was het geweest als je in een fonds van de Nasdaq 100 had belegd. Dan had je na 5 jaar 99,1% rendement bij kunnen schrijven.

Ook in vergelijking met de snelst groeiende aandelen, zoals Apple (190,5 rendement in 5 jaar), Tesla (285,2%), en Amazon (523,5%) is Bitcoin duidelijk het best presterende jongetje (of meisje) van de klas.

Is dit nog maar het begin voor Bitcoin?

Wanneer we vandaag naar de koers kijken lijkt de markt nogal rustig. In het overzicht van live cryptokoersen, dat ik vandaag om 9.50 uur vastlegde, zien we het volgende beeld:

Wanneer we dan bedenken dat de Bitcoin nog aan het begin van haar ontwikkeling staat lijkt het erop dat de rendementen op langere termijn nog wel eens sterk door zouden kunnen stijgen. Sommigen speculeren er zelfs op dat 1 Bitcoin 1 miljoen waard kan worden.

Bron: Yahoo