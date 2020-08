Bitcoin vestigt jaarrecord. Hoe nu verder?

Moeten we na het record van de Bitcoin vrezen voor een terugval?

Nadat we een tijd lang weinig spannends zagen gebeuren op de cryptomarkt is het sinds een week raak. De markt komt in beweging en de investeerders hebben er zin in. Dit leidt tot stijgende koersen en zojuist is het jaarrecord gevestigd.

Jaarrecord voor de Bitcoin

Vanmorgen tikte de Bitcoin met $ 11.600,- de hoogste koers van het afgelopen jaar aan. Hiermee hebben we dus weer eens een positief record te pakken. Dee markt lijkt niet geschrokken, want uit de live cryptokoersen, die ik vandaag om 13.30 uur vastlegde blijkt overduidelijk het positieve sentiment.

Dee koers in dollars bedraagt op het moment van schrijven $ 11.650,76.

Andere cryptomunten profiteren mee

De goede ontwikkelingen bij de Bitcoin stralen af op de hele markt, want andere belangrijke cryptomunten stijgen ook in waarde, soms zelfs nog harder dan de Bitcoin. Het feit dat Tether (USDT) een negatief resultaat laat zien is overigens logisch.

Ook buiten de top 5 zien we bij de belangrijkste cryptomunten alleen maar positieve resultaten. Opvallende uitzondering is het Chinese Vechain (VET), dat als enige met ruim 4% een fors verlies noteert.

Wat kunnen we verder van Bitcoin verwachten?

We zagen eerder dat de belangrijkste cryptomunt na een fikse stijging hard terug kan vallen. Of dat nu op korte termijn gebeurt is de vraag. Door de snelle, maar vooral aanhoudende stijging veranderen allerlei technische indicatoren. Hierdoor ontstaat het beeld dat de BTC bullish is en nog verder kan stijgen.

Daarbij komt dat er van oudsher weinig weerstand is tussen $ 11.600 en $ 15.000. Daarmee is er dus ruimte te verwachten. Handelaren combineren deze gegevens met het aanhoudende slechte nieuws over de economie in Amerika en dreigende inflatie door steunmaatregelen als gevolg van de Coronacrisis. Zij zijn dan ook positief gestemd. Het kan dus wel eens een zeer positief weekend worden. Overigens is een stijging (of daling) nooit een rechte lijn. Houdt dus rekening met tussentijdse correcties en doe altijd jouw eigen onderzoek voordat je besluit wel of niet te investeren.