Bitcoin minen op een Game Boy, het kan! - Apparata

Met een absurde 0,8 hashes per seconde weet de 30-jaar oude Game Boy vuur aan de schenen van peperdure Bitcoin-miners te leggen.

Het gaat de laatste maanden behoorlijk goed met de grote cryptocurrency. Reden voor YouTuber Stacksmashing om ook in het wereldje te stappen. Hij kon daarentegen niet echt goede mining-kaarten vinden. Maar gelukkig heeft hij nog “genoeg high-end hardware rondslingeren” om mee te minen. Dus pakte hij zijn 30-jaar oude Game Boy om Bitcoin te minen. En ja, het kan nog ook.

Stacksmashing gebruikt een echte, klassieke, niet gemodificeerde Game Boy om een ware Bitcoin-mining-machine te maken. De handheld console heeft een razendsnelle processor van 4,19 megahertz en 8 kilobytes aan video-geheugen. Vergelijk dat met een moderne console, bijvoorbeeld de Xbox Series X met een 3,8 gigahertz CPU en 16 GB video-geheugen. Praktisch geen verschil!

De YouTuber heeft nog wel enkele hulpstukken nodig om het geheel te laten werken. Zo schrijft hij eigen code voor de Game Boy, gebruikt hij een Raspberry Pi om de console te koppelen aan een PC en een speciale USB flash drive in de game-slot. De Game Boy ondersteunt immers geen internet en blockchain en internet zijn fundamenteel met elkaar verbonden. En ja hoor, uiteindelijk weet Stacksmashing het indrukwekkende project van de grond te krijgen!

De hash rate is behoorlijk indrukwekkend – grofweg 0,8 hashes per seconde! Als je dat vergelijkt met een moderne ASIC-miner, die 100 terahashes per seconde produceert, dan zie je dat ze nagenoeg net zo snel zijn. Het verschilt slechts met een factor van ongeveer 125 biljoen!