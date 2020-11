Is dit het eerste PayPal-effect op de Bitcoin? - Apparata

Stopte PayPal de koersval van Bitcoin?

Het was een veelbewogen week voor de Bitcoin. Eerst steeg de koers tot een paar honderd euro onder het koersrecord uit 2017 en daarna dook de koers in twee dagen naar beneden. Gisteren bleek die snoekduik weer gestopt en inmiddels zien we weer positieve cijfers. Waren dit de eerste tekenen van het PayPal-effect?

Bitcoin stijgt weer, andere cryptomunten ook

Als we naar de actuele stand van de Bitcoin en belangrijkste cryptomunten kijken zien we dat de koersval van eerder deze week weer gestopt is. De live cryptokoersen, die ik vandaag om 13.35 uur vastlegde, laten zowel voor de Bitcoin als voor de andere grote cryptomunten weer groene cijfers zien.

De koers van de Bitcoin in $ bedraagt op dit moment $ 17.126,52.

Komt herstel Bitcoin door het PayPal-effect?

Nadat PayPal eerder al een vergunning kreeg om met cryptomunten aan de slag te gaan was het deze week zover. Er kon via PayPal gehandeld worden in cryptomunten. Experts verwachtten al dat dit veel meer vraag in de markt zou creëren en nu blijkt uit analyses van de koersval en stabilisatie van deze week dat dit inderdaad zo is. Uit die analyses blijkt namelijk dat PayPal-gebruikers massaal ingestapt zijn toe zij een dip zagen. Men spreek nu al van het zogenoemde PayPal-effect. Men concludeert daarmee ook dat er sprake was van een normale correctie als reactie op oververhitte groei. De bull-trend van de Bitcoin zou daarmee gewoon doorlopen.

Het is nog nog wel even wennen voor PayPal

Overigens blijken de procedures voor handel in cryptomunten nog niet bij iedereen binnen PayPal doorgedrongen te zijn. Een Amerikaanse klager laat op Reddit weten dat zijn account is geblokkeerd en zijn tegoed in crypto voor een half jaar bevroren is. Dit omdat de medewerker handel in cryptomunten als politiek risico had beoordeeld. Men bleek niet op de hoogte van het feit dat men zelf de mogelijkheden om in crypto te handelen aanbood. Het is dus nog even wennen voor de betaalgigant.

Afbeelding: PayPal