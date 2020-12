Bitcoin op weg naar $ 30.000,-? Er blijven records sneuvelen - Apparata

Analisten zien Bitcoin richting $ 30.000,- gaan voor oud en nieuw. Dit is waarom.

Op eerste kerstdag haalde de Bitcoin (BTC) een mijlpaal door voor het eerst boven de EUR 20.000,- te komen. Wie dacht dat de recordrally daarmee ten einde was komt bedrogen uit, want de cryptotrein dendert door.

Bitcoin blijft stijgen

Na de dikke $ 24.000 van eerste kerstdag duurde de rally voort. De $ 25.000,- en $ 26.000,- werden gepasseerd alsof het niets was. Ook in Euro’s levert dat natuurlijk forse resultaten op. Na de EUR 20.000,- verpulverde de koers de EUR 21.000,- en inmiddels zijn we akelig dicht bij de EUR 22.000,-.

Analisten verwachten dat Bitcoin eenvoudig verder stijgt

Het nieuwste record werd zondagmorgen genoteerd toen de BTC de $ 28.288,- aantikte. Sindsdien lijkt de rally weer even iets rustiger te worden, maar analisten maken zich weinig zorgen. Zij voorzien wel enige terugtrekkende bewegingen maar verwachten dat de Bitcoin nog voor de jaarwisseling door $ 30.000,- trekt. Men verwacht overigens wel dat daarna een flinke correctie kan komen, maar voorlopig is er volgens hen dus nog geen vuiltje aan de lucht.

Ook andere cryptomunten profiteren

Door de toenemende interesse in Bitcoin profiteren ook andere cryptomunten van de interesse in crypto. De live cryptokoersen, die ik vandaag om 10.25 uur vastlegde, tonen weliswaar een wisselend beeld, maar dat is voor Ripple (XRP) natuurlijk verklaarbaar. Ook de Litecoin (LTC) steeg vorige week fors. Daarbij zijn mooie resultaten te zien buiten de top 5.

De koers van de Bitcoin in dollars bedraagt op het moment van schrijven $ 26.895,73. Het worden dus spannende dagen om af te tellen naar oud en nieuw.