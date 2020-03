Bloedbad voor de Bitcoin en andere cryptomunten

Gek genoeg tonen investeerders en particulieren juist vertrouwen.





We zagen dit weekend dat de koers van de Bitcoin keihard onderuit ging. Dit kwam met name omdat Chinese oplichters, waar we al eerder over berichtten, opnieuw een groot deel van hun buit dumpten en er ineens 13.000 Bitcoin verkocht werd.

Vandaag houdt de ellende aan. De live cryptokoersen, die ik vandaag om 15.30 vastlegde, toonden een bloedbad voor de Bitcoin en de belangrijkste cryptomunten.

Gek genoeg zorgt dit niet voor gebrek aan belangstelling. Sterker nog particulieren lijken hun kansen te ruiken met oog op de komende halving. Het zoekvolume op ‘buy the dip’ stijgt volgens statistieken razendsnel.

Ook investeerders zijn niet ongerust. Zo wijten zij de val van de Bitcoin aan de algehele val die de economie de laatste dagen ziet en trekken zij een vergelijk met olie, waar de verliezen de laatste dagen nog veel hoger liggen. Sterker nog, zij denken dat partijen met een beleggingshorizon op lange termijn juist baat kunnen hebben bij de situatie door nu goedkoop toe te slaan. Zoals altijd is het de vraag of de bodem al bereikt is en zo niet, wanneer deze bereikt wordt. Het wordt dus weer spannend voor de cryptomarkt.

Een ding is zeker, met dergelijke resultaten is het goede begin van maart weer snel vergeten.