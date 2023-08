Blokkeren van accounts binnenkort onmogelijk, aldus meest geblokkeerde man op Twitter/X

Het sociale media platform wat voorheen bekend als Twitter, is wederom in opspraak vanwege een besluit dat door Musk via een Tweet (een Xeet?) openbaar is gemaakt. Het is een normale manier van zaken doen voor Elon. Eveneens gangbaar was de reactie. De consensus is dat het misschien niet zo handig is om een feature die door velen wordt gehuldigd als het enige wat Twitter/X bruikbaar houdt. Twitter is tegenwoordig weinig anders dan Musk zijn persoonlijke megafoon, dus de functie om te blokkeren is het volgende in een lange lijst slachtoffers.

Alleen privéberichten worden nog geblokkeerd, accounts muten vooralsnog wel mogelijk

Het slaat allemaal nergens op volgens Musk. Mensen die je lastig vallen kunnen blokkeren. Onder de huidige gang van zaken kan een Twitter/X gebruiker iedereen blokkeren. Bijvoorbeeld wanneer je wordt lastig gevallen door iemand. Of wanneer bepaalde types de hele tijd haatdragende posts plaatsen, even puur hypothetisch. Door iemand te blokkeren wordt het voor deze persoon onmogelijk om je berichten te zien en dus ook om er op te reageren. Volgens Musk gaat deze functie dus op de schop. Wel blijft het mogelijk om mensen te verhinderen je privéberichten te sturen.

Onder de oude block functie werden tevens de berichten van mensen die je geblokkeerd hebt uit je tijdlijn gefilterd. Dat wordt ook wel muten genoemd en blijft volgens Musk mogelijk nadat de mogelijkheid om te blokkeren verwijderd wordt. De vraag is wel of Musk zichzelf ook laat muten.

“Lezers hebben context toegevoegd”

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

Eén van mijn favoriete functies op Twitter/X is de mogelijkheid om context toe te voegen aan andermans posts. Gebruikers van het platform kunnen dergelijk commentaar toevoegen. Wanneer dit door voldoende andere gebruikers als nuttig wordt aangemerkt, dan komt deze toevoeging bij het bericht te staan. Bij Elon zijn post staat inmiddels een dergelijke toevoeging. Namelijk dat wat Musk van plan is in strijd is met het beleid van zowel de App Store als de Google Play Store, met als mogelijk gevolg dat Twitter/X verwijderd zal worden van deze platformen.

De algemene reactie op de post van Musk is er dan onbegrip. Voor velen is het gewoon handig om bepaalde mensen te blokkeren, maar voor sommigen is het essentieel voor de eigen veiligheid. Anti-pesten activisten uiten dan ook hun zorgen over het mogelijke verwijderen van de functie. Linda Yaccarino draait inmiddels overuren om ‘damage control’ te doen. “We werken aan iets beters dan het huidige systeem van mute en block. Blijf a.u.b. komen met de feedback!”, aldus de Twitter/X CEO.

Woods Vs Musk

Onder de mensen die ervoor kozen hun onvrede te uiten op het platform was Amerikaanse acteur James Woods. Wellicht herken je zijn gezicht niet, maar zijn stem wel! Hij verzorgde in Disney’s Hercules de stem van sluwe antagonist Hades. Woods zijn oordeel was hard. Op de vraag wat Musk er toch toe kan hebben bewogen een dergelijke zet te doen, heeft Woods ook een antwoord: “Hij doet het alleen maar voor de adverteerders.”

Woods verzuchtte verder nog dat de man die hij ooit zag als een ware verdediger van het vrije woord, toch een hebberige kapitalist blijkt te zijn. X wordt enkel een digitale shopping mall waarin de gebruikers slechts pionnen zullen zijn. Maar waar Woods een man bleek van vele woorden, was Musk voor eens straight to the point: “Verwijder je account dan.”