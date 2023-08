Twitter klaagt hate speech waakhond aan

Dat er meer haatdragende berichten op Twitter (naar de social media app refereren als X lijkt mij vooralsnog onzinnig) worden geplaatst sinds Musk het platform heeft overgenomen, mag niemand verbazen. In de laatste plaats meneer Musk zelf. Deze ‘free speech absolutist’ heeft aangegeven dat alles gezegd moet kunnen, behalve wanneer hij het persoonlijk oneens is met wat er wordt verkondigd.

Logisch gevolg van dergelijk beleid is dat mensen die graag vocaal hun opzettelijk kwetsende mening de wereld in sturen zich gesterkt voelen. Een afgezwakt en slecht uitgevoerd moderatiebeleid betekent dat meer van dergelijke berichten blijven staan. Toch vindt Elon het maar wat vervelend wanneer organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van haatzaaien hem hierover op de vingers tikken, met nu een rechtszaak tot gevolg.

Center for Countering Digital Hate aangeklaagd vanwege doelbewuste “campagne”

Het Center for Countering Digital Hate (CCDH) is een Britse non-profit die doet wat er op het blikje staat: haatzaaien tegenwerken. Het CCDH is zeer kritisch op de koers die Twitter vaart sinds de overname door Musk, eind vorig jaar. In februari bekritiseerde de groep bijvoorbeeld Elon’s ‘algemene amnestie beleid’. Tienduizenden accounts, waaronder neonazi’s, andersoortige racisten, vrouwenhaters en verspreiders van samenzweringstheorieën zagen hun verbanning teniet gedaan worden en konden weer vrolijk verder gaan met haatzaaien op het platform.

Andrew Tate, die van Musk ook weer terug mocht komen naar het platform, wordt nu zelfs betaald voor het verspreiden van wat de vechtsporter zelf omschrijft als vrouwenhaat. Elon liked, retweet en reageert regelmatig op problematische tweets en past het beleid dat er nog is arbitrair toe. Kanye West werd verbannen van het platform vanwege een dagenlange tirade gericht tegen joden, maar mag inmiddels weer terug komen.

Opruiend, schandalig en onjuist

Maar de advocaten van Musk zijn het pertinent oneens met de stelling van het CCDH. In een openbaar gemaakte brief beticht advocaat Alex Spiro het CCDH ervan een misleidende campagne te voeren jegens Twitter. De onderzoeken van de non-profit zijn volgens Spiro beslist onwetenschappelijk en staan bomvol methodologische fouten. In een rapport stelt het CCDH vast dat van de 100 berichten die de non-profit had aangemerkt als haatdragend, er 99 na een aantal dagen nog online stonden.

De conclusie die het CCDH trok uit dit voorval, namelijk dat Twitter in de meeste gevallen niet optreedt tegen haatzaaien, bewijst volgens Spiro dat er sprake is van een lasterlijke campagne. Twitter meent dat het CCDH met deze campagne adverteerders bij Twitter weg wil jagen. Iets waar Musk overigens geen enkele hulp bij nodig heeft. In een bredere zin meent Twitter dat het CCDH Twittergebruikers het zwijgen op wil leggen.

Het CCDH heeft inmiddels gereageerd op de aantijgingen van Musk. “De waarheid is dat hij (Musk) op zoek is naar een reden om ons de schuld te geven voor zijn eigen falen als CEO. We weten allemaal dat wanneer hij Twitter over nam hij het ‘bat signal’ aanzette voor racisten, vrouwenhaters en homophoben tot antisemieten door te zeggen dat Twitter nu een “free speech” platform is. En nu is hij verbaasd wanneer mensen de resulterende toename in haatzaaien en desinformatie op het platform kwantificeren.” Aldus de CEO van het CCDH, Imran Ahmed.

“Wij houden Twitter slechts een spiegel voor”

Imran Ahmed, CEO van het CCDH.

Volgens Ahmed heeft het CCDH niets anders gedaan dan Twitter een spiegel voor houden. Daarbij komt de bijbehorende vraag of het Twitter bevalt wat ze in de spiegel zien. “Wat meneer Musk heeft gedaan is zeggen, “Ik ga de spiegel aanklagen want het bevalt me niet wat ik zie.”” zegt Ahmed. Volgens Ahmed stromen de steunbetuigingen momenteel binnen. Duizenden mensen hebben volgens hem recentelijk de website van het CCDH bezocht om donaties te doen. En dat is volgens Ahmed hard nodig om het hoofd boven water te houden. Het verdedigen tegen een rechtszaak van een grootmacht als Twitter kost nu eenmaal veel geld.

Maar Ahmed is er zeker van dat het werk wordt voortgezet: “De regen dat organisaties als de onze moeten vertrouwen op dergelijke methodologieën is omdat er geen transparantie is op dergelijke platformen (Twitter, red.)” Volgens hem zijn de zaken namelijk omgekeerd. “Het dreigen met een rechtszaak van X (Twitter) is overduidelijke poging om eerlijke kritiek en onafhankelijk onderzoek de mond te snoeren in een wanhopige poging de stroom aan negatieve berichtgeving over het platform in te dammen. Dit in een poging om de relaties met adverteerders weer op te kunnen bouwen.”

De rechtszaak komt zeker niet uit de lucht vallen. Eerder al dreigde Twitter het CCDH aan te klagen voor laster. Ten tijde van deze argumenten onderzocht Twitter nog of het CCDH kon aanklagen op basis van vals adverteren, maar de huidige aanklacht rept daar met geen woord over. Als er meer bekend is over de komende rechtszaak zullen we daar beslist over berichten.