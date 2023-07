Twitter wordt X: Musk

De verandering die iedereen die Twitter en eigenaar Musk volgde zag aankomen, is nu ook officieel bevestigd door Chief Twit Musk. Twitter wordt X.

X komt tot leven

Musk heeft iets met de letter X, kan je wel zeggen. De Zuid-Afrikaanse ondernemer legt het begin voor zijn vele miljarden met de start-up PayPal. Hiervoor werd de domeinnaam X.com vastgelegd. Al vele jaren aast Musk op deze domeinnaam, maar het is hem enkele jaren geleden eindelijk gelukt om deze in handen te krijgen.

Op dit moment wijst X.com al naar Twitter. Ook is de holding waaronder Musk Twitter heeft gehangen, X Corp, vernoemd naar de geliefde letter van hem. En zijn jongste zoontje, X, natuurlijk. Het zal me niets verbazen als hij zichzelf ooit zal hernoemen tot Mux. Is Elon Musk geniaal of gek? Misschien wel allebei. Saai is hij in ieder geval niet.

AI impressie van X hoofdkwartier op Mars, als het een beetje is gelukt met terraforming. Bron: Midjourney

One X to rule them all: Twitter naar X

Nu al deze essentiële schaakstukken op hun positie staan is Musk klaar voor de volgende ronde, namelijk het samenvoegen van Twitter, een betaalsysteem en een universele app. Dit alles met een ‘niet politiek correcte’ AI, TruthGPT, om het aan te drijven.

Twexit: Twitter naar X

Volgens de visie van Musk moet X behalve dit, ook een publicatieplatform worden waar content creators tegen betaling, of tegen een percentage van de advertenties, inkomsten uit hun creatieve werk kunnen krijgen. Daarvoor is het handig als Twitter een andere naam krijgt, en nu is het inderdaad zo ver. Dus wees zuinig op je Twitter merchandise als je die hebt, variërend van birdie logo tot de infame wijntap, want dit gaat allemaal vervangen worden door X.

Wat wordt de mooiste X?

Musk heeft ook een ontwerpwedstrijd georganiseerd, waarbij het meest flitsende logo voor de nieuwe naam voor Twitter, in de prijzen zal vallen. En de bedenker onsterfelijke roem zal bezorgen.