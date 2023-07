Elon Musk kondigt nieuw AI bedrijf aan

Je vraagt je af waar meneer Musk de energie vandaan haalt. In zijn portefeuille heeft hij Tesla, Space X, Twitter, the Boring Company, Neuralink en nog meer. Niet bij al deze bedrijven is Musk even betrokken als bijvoorbeeld Space X en Tesla waar hij CEO is, of Twitter waar hij, in ieder geval officieel, enkel de functie van CTO heeft.

Of Elon consumeert cartooneske hoeveelheden cocaïne, of het kan niet anders dan dat niet elk bedrijf de aandacht krijgt die het denkt te verdienen. Aandeelhouders van Tesla waren eerder al niet te spreken over de vermeende verwaarlozing waaraan ze werden blootgesteld. Dus zou je zeggen dat de agenda van Elon wel vol moet zitten. Maar toch start hij een nieuw bedrijf genaamd xAI. Doel van het bedrijf? “AI” modellen ontwikkelen, zou je zeggen, toch? Nou ja, dat ook, maar in eerste instantie: “de werkelijkheid doorgronden.”

Announcing formation of @xAI to understand reality — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2023

Nieuw bedrijf gaat nauw samenwerken met andere Musk ondernemingen

Musk mikt hoog met zijn nieuwste onderneming. De site van het nieuwe bedrijf is bij tijde van het schrijven van dit artikel nog niet bijster informatief. Maar de ambitie is duidelijk. “Het doel van xAI is het doorgronden van de ware aard van het universum.” Musk is al langer gefascineerd door AI en was in eerste instantie fan van Open AI’s ChatGPT (waarover hieronder meer). In april kondigde Musk in gesprek met oproerkraaier Tucker Carlson aan dat hij werkte aan iets genaamd “TruthGPT”. Dat blijkt nu dus xAI te zijn.

xAI gaat volgens het statement op de website nauw samenwerken met X (waarmee Twitter wordt bedoeld) en Tesla, wat al langer werkt aan “AI”. Wat hiermee precies wordt bedoeld is niet nader uitgelegd. Het is maar de vraag of de overwerkte Twitter en Tesla medewerkers zowel hun functies bij die bedrijven als nieuwe verplichtingen betreffende xAI aan kunnen.

Musk kritisch op ChatGPT

Alvast mijn excuses, we gaan het hebben over ieders favoriete onderwerp: de ‘culture war.’ Musk was in eerste instantie een geldschieter van ChatGPT. Kennelijk zag hij potentie in de start-up. Maar de hoop die Musk gekoesterd moet hebben voor het project van OpenAI is sindsdien verdampt want: ChatGPT is woke! De betekenis van het woord varieert behoorlijk. Van “zwarte mannen moeten alert zijn en zich bewust zijn van hoe het systeem ze tegenwerkt” tot “er zit een zwart persoon in mijn serie en dat zint me niet.” Mijn vermoeden is dat wanneer Musk ChatGPT “woke” noemt, hij het eerder over de laatste van deze twee definities heeft dan de eerste.

De opvattingen van Musk werden perfect samengevat in een hypothetisch scenario. Wat nou als er een nucleaire bom afgaat en de enige manier om dit te stoppen is om ChatGPT het n-woord te laten zeggen. Klinkt bizar toch? Kennelijk gaat het in sommige kringen door voor een argument. Omdat ChatGPT besloten heeft de antwoorden die de software kan geven in ieder geval te ontdoen van bepaalde scheldwoorden heeft “free speech absolutist” Musk het vertrouwen in het project opgezegd.

“De gevaren van een AI trainen om woke te zijn, in andere woorden, om te liegen, is dodelijk.” Was het ongevraagde antwoord op een tweet richting de CEO van OpenAI waarin werd gevraagd of de “woke settings” ook uit konden. Kennelijk is het hypothetische gevaar van een “AI” die niet mag schelden groter dan de goed gedocumenteerde wereldlijke gevolgen van die scheldwoorden.

Toch geen rem op AI ontwikkelingen

Eerder dit jaar riep Musk, samen met een reeks anderen in het tech veld, op om een tijdelijke stop te zetten op het ontwikkelen van “AI”. De gegeven reden hiervoor was dat volgens de ondergetekenden de ontwikkelingen volstrekt uit de hand dreigden te lopen. Musk heeft ook onder eigen naam zijn zorgen geuit. Volgens Musk heeft AI de potentie om de menselijke beschaving weg te vagen.

Wellicht dat Musk zijn kansen wil grijpen nu het nog kan. De hype rond “AI” lijkt wat af te zwakken, op vrijwel hetzelfde moment dat vorig jaar de NFT ineens toch niet het volgende grote ding bleek te zijn. Ook lijkt de introductie van Threads, een Instagram app, de waarde van Musk zijn investering in Twitter verder in gevaar te brengen. Reeds in mei was het bedrijf volgens Fidelity slechts een derde waard van wat Musk ervoor betaald heeft.

Musk mag dan de rijkste man op aarde zijn, de koop van Twitter liet zien dat hij wat betreft liquide middelen nog wel wat te wensen over heeft. Of xAI Musk rendement gaat opleveren is maar zeer de vraag. Maar misschien gaat het Musk echt niet om het geld en heeft hij slechts hogere idealen. Ik wens Elon in ieder geval veel succes met het doorgronden van de mysteries van ‘de werkelijkheid’. Als er iemand wat meer realiteitszin kan gebruiken is het wel meneer Musk.