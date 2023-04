Musk zet tegenaanval in op ChatGPT

Zoals bekend, voelt de bekende steenrijke Afrikaans-Amerikaan zich nogal getergd door de weinig sjieke manier waarop Microsoft en Sam Altman de not-for-profit OpenAI hebben omgeturnd tot privébedrijf. Na stevige kritiek, komt er nu ook een eigen geavanceerde AI onder Twitter te hangen.

Musk laat duizenden grafische processoren aanrukken

Al eerder rekruteerde Elon Musk een team om zelf een AI te ontwikkelen. Nu is bekend dat de multimiljardair ook duizenden grafische processoren heeft besteld om daarmee een enorm serverpark te bouwen. Dit zal gebeuren onder de vlag van Twitter.

Het gebruik van grafische kaarten is erg populair binnen de wereld van kunstmatige intelligentie omdat hun hardwarearchitectuur ideaal is voor het simuleren van neurale netwerken. Dit is ook de reden dat bijvoorbeeld NVIDIA, ooit een sappelend bedrijf dat af en toe een grafische kaart verkocht, nu is uitgegroeid tot een bedrijf dat zich qua grootte kan meten met giganten als AMD en Intel.

“Niet-woke” AI

Een belangrijke reden voor de woede van Musk ligt in de filters die aan GPT-3.5 en GPT-4 zijn opgelegd. Deze zijn namelijk nogal progressief-links. Controversiële onderwerpen, zoals LBGTI+ vraagstukken en religie, worden al gauw beheerst door allerlei veiligheidsfilters die de heersende, volgens critici nogal verknipte, politieke moraal in Californië weerspiegelen.

Ook trekt de AI duidelijk partij. Uit Amerikaans en Nederlands onderzoek, een studente liet de Ai een kieswijzer invullen, bleek dat qua stemadvies de AI tussen GroenLinks, D66 en de SP in zit. Deze politieke standpunten wijken nogal af van die van Musk, een behoorlijk rechtse rakker die “woke” verafschuwt. Dus ook om deze reden voelt hij zich gepakt. Hij heeft het gevoel dat met zijn gedoneerde geld politiek wordt bedreven waar hij niet achter staat. Hij wil nu een AI ontwikkelen die niet door “woke” gedachtengoed wordt beheerst.

Tweet waarmee Musk de ontwikkeling van een “based” AI aankondigde

Moderatie-AI

Musk heeft met Twitter een enorm probleem. Hij heeft namelijk bijna alle moderatoren de laan uitgestuurd, waardoor bijvoorbeeld de Europese Unie dreigt om Twitter te blokkeren in Europa en een hoge boete op te leggen. Dit probleem is in principe op te lossen door een kunstmatige intelligentie het modereren over te laten nemen. Musk heeft zich al eerder in deze richting geuit.

Als Musk dit voor elkaar krijgt, bespaart hij miljarden per jaar aan personeelskosten. Ook is hij dan niet afhankelijk van de nukken van menselijke moderatoren, waar hij een broertje dood aan heeft. De wijntappen en andere typische Twitter parafernalia zullen dus voorlopig ook niet terugkeren op het sociale netwerk.