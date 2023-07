Britse hacker krijgt vijf jaar na hacken van Joe Biden en Geert Wilders

De 23-jarige Britse hacker Joseph James O’Conner is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De jonge hacker heeft ingebroken bij bekende Twitter accounts van zowel Joe Bidon als Geert Wilders. Maar dit is niet het enige wat de Britse cybercrimineel heeft gedaan.

Twitter gehackt

Eerder in 2020 is al een 22-jarige Nederlandse man opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een Twitter hack van het account van Geert Wilders. Hier is in samenwerking met Amerikaanse autoriteiten, een aanhouding uit gevolgd. Deze man is toen beschuldigd van het hacken, en vervolgens overnemen van het Twitter account van de Nederlandse politicus Geert Wilders. Hoewel de Nederlandse verdachte verhoord is en een verdachte bleef in de zaak, zit hij niet vast. Later blijkt dat dit in samenwerking is geweest met O’Conner, die nu eindelijk is opgepakt.

Samenwerking van cybercriminelen

De samenwerking tussen verschillende hackers heeft geleid tot toegang tot programma’s die Twitter gebruikt. Ze hebben dit programma, of interne systeem, kunnen kraken, waardoor ze de accounts van bekende mensen makkelijk konden hacken. Zo schijnt O’Conner te hebben geholpen met het deactiveren van de extra veiligheid op het account van Geert Wilders. Het profiel van de PVV-leider werd gebruikt om complottheorieën op te tweeten en mensen op te lichten. Er werden bijvoorbeeld mensen opgelicht door middel van bitcoins die mensen hebben overgemaakt naar diverse bekende accounts. Het bedrag dat hieraan verdient is, schijnt onderling verdeeld te zijn geweest. De cybercriminelen hebben hier flink wat geld mee kunnen binnenhalen. Dit gaat waarschijnlijk om bijna 88.000 euro.

Bitcoinspam en sextortion

Niet alleen de Twitter profielen van Kanya West, Bill Gades, Jeff Bezos, Elon Musk, de rapper Ye en diverse grote bedrijven als Uber en Apple werden gehackt door de Britse hacker. Ook het Snapschat account van Bella Thorne werd gehackt. Hier heeft in 2019 toegang tot weten te krijgen, waar hij naaktfoto’s van de actrice heeft gevonden. O’Conner heeft Bella bedreigt met het lekken van de foto’s. De reactie van Bella Thorne was om zelf de foto’s maar naar buiten te brengen, om enige controle over de situatie te behouden. Schijnbaar heeft de man ook vaak politie naar huizen gestuurd waar verschillende minderjarige wonen. In deze scam heeft hij zich tijdens telefoongesprekken met de politie voorgedaan als de minderjarige. Waarom hij dit allemaal doet, is nog niet duidelijk.

Gevolgen voor Britse hacker

O’Connor, ook wel PlugwalkJoe als online naam, is in 2023 opgepakt in het Spaanse Estepona. Spanje leverde hem vervolgens in april uit aan de Verenigde Staten. Hier heeft hij bekend voor zijn criminele activiteiten en op 23 juni heeft hij te horen gekregen wat zijn straf wordt. Dit zou kunnen gaan om enkele tientallen jaren aan gevangenisstraf. Ter onderdeel van de schrikking, moet O’Connor zijn opbrengsten van bijna 729.000 euro afdragen. Bovendien moet hij de slachtoffers met emotionele schade, schadeloos stellen. De schade die hij heeft achtergelaten met afpersingen, bedreigingen en het lastigvallen van verschillende mensen, is ongekend. Het is dan ook fijn dat hij nu opgepakt is, zodat er niet meerdere slachtoffers vallen.