BTS ‘Dynamite’ verpulvert alweer YouTube 24 uur record

Nadat het YouTube record recentelijk van BTS afgepakt werd, komt het terug met de kaskraker Dynamite.

Krap twee maanden geleden werd een gigantisch nieuw record op gevestigd; de meidengroep BlackPink verzorgde met deze video de meeste kijkers op YouTube binnen 24 uur. Nu nemen de jongens van BTS het over, want die K-pop-formatie verpulvert dat record zonder pardon.

BTS zet YouTube record met Dynamite

Met het nummer Dynamite weet K-pop-sensatie BTS een gigantisch nieuw record te vestigen. Binnen de eerste 24 uur nadat de videoclip in première ging, keken zo’n 98,3 miljoen mensen! Dat komt behoorlijk dicht bij 100 miljoen. Het vorige record van de dames van BlackPink was goed voor 82,4 miljoen views. Het record daarvoor was ook al van BTS.

Internationale sensatie

BTS, ook wel bekend als de Bangtan Boys, timmert al een tijdje aan de weg. In 2010 begon het als een zevenkoppige hip-hop-formatie. Maar de laatste jaren is K-pop over heel de wereld ontzettend populair aan het worden. De muziekstijl, een afkorting voor Korean popmuziek, krijgt ook ver buiten Zuid-Korea voeten aan de grond. En dat wordt maar al te duidelijk met het nieuwe YouTube record.

Maar er zit meer achter de superhit Dynamite. Afgezien van de sieraden dragende, dansende Koreanen, is BTS immers in essentie wat popmuziek hier ook is. Het nummer is volledig in het Engels ingezongen. De clip is internationaal en licht verteerbaar. De boodschap is positief en vrolijk. Kortom, BTS doet er duidelijk alles aan om wereldwijd door de breken. En als ze dat voorheen nog niet gelukt was, dan nu wel.

Overigens moet Dynamite nog hard werken om een het meest indrukwekkende record ooit te verbreken. Na ruim 3 jaar heeft de superhit Despacito 6,7 miljard views verzameld op YouTube. Het nummer deed er slechts 154 dagen over om 2 miljard te halen.

