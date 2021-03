Camerabobbel Huawei P50 enorm groot (renders) - Apparata

@ OnLeaks/ Voice

Denk jij dat een iPhone 12 of de Samsung S21 een grote camerabobbel heeft, wacht dan tot je de nieuwe Huawei P50 ziet! Wij hebben de eerste beelden.

De smartphonefabrikant heeft het al niet makkelijk, maar nu gaan ze vermoedelijk ook nog eens de Huawei P50 en Huawei P50 Pro voorzien van een enorme camerabobbel. En dan hebben we het natuurlijk over de camera op de achterkant. Bij de Huawei P50 en Huawei P50 Pro met lenzen zo groot als twee ogen van een hert die in de koplampen kijkt van een aanstormende auto.

Renders

Oké, oké, het zijn maar ‘renders’. Dus nog niet de officiële afbeeldingen van de nieuwe smartphone, maar de lenzen zijn kolossaal! Deze afbeeldingen zijn gemaakt -met dank aan @ OnLeaks/ Voice- op basis van geruchten. Maar die geruchten zijn hardnekkig en de smartphone zou er weleens zo uit kunnen gaan zien. Dit terwijl de trend juist is om de camerabobbels zo klein mogelijk te krijgen, of zelfs in de toekomst helemaal niet meer te hebben. De twee onderstaande weergaven zijn van de Huawei P50, inclusief camerabobbel. Eerder publiceerde de site al soortgelijke renders van de Pro.

Meer details Huawei P50

Nog niet alle details zijn bekend over deze smartphones, maar het wordt wel duidelijker dat de Huawei P50 6,3 inch groot is en de Huawei P50 Pro 6,6 inch. Dit met een selfie- camera in het midden met enkele perforatie aan de voorkant van de smartphone.

Aan de achterkant krijgt de Huawei P50 naar alle waarschijnlijkheid de allereerste 1- inch mobiele camerasensor dat misschien van Sony komt. Verdere details van de enorme camera’s ontbreken nog. Volgens meerdere rapporten en geruchten zullen de twee smartphones worden aangedreven door de Kirin 9000- chipsets van Huawei zelf.

Het ontwerp van de twee smartphones zijn dus nu in hoofdlijnen onthuld. Afwachten dus of dit echt helemaal doorgevoerd gaat worden. Maar Huawei staat wel bekend om het feit dat ze de grenzen verleggen van smartphonefotografie. Dit keer dus weer?