CharacterAi schept karakters uit het niets

Wil je een AI assistent op jouw maat? Bezoek dan eens CharacterAI, want via deze website kan je je virtuele assistent de gewenste persoonlijkheid geven.

Kant en klare karakters…

Einstein zelf je natuurkunde uit laten leggen. Of je nieuwste perpetuüm mobile idee bespreken met Nikolai Tesla. Filosofische bespiegelingen met Plato of zijn leermeester Socrates. Allemaal te braaf? Een gesprekje met de duivel, als je humeur na een rotdag op onweer staat dan, en je graag een onschuldige non wilt verleiden? Dit, en meer, is mogelijk via Character.ai, de site van CharacterAI.

Of je eigen karakter met CharacterAI

Wat we hierboven beschreven, zijn bestaande karakters. De interessantste mogelijkheid is natuurlijk als je je eigen karakter kunt samenstellen. Ook dat kan, in tegenstelling tot andere sites waar je alleen bestaande karakters van bijvoorbeeld historische figuren kan kiezen. Daarvoor moet je je nieuwe karakter samenstellen en trainen.

Dit klinkt makkelijker dan het is, maar gelukkig staat er een goede tutorial op de site. De eerste stap is dat je een naam kiest, en daarna een begroeting. Kies deze begroeting zorgvuldig, want elke keer als iemand je karakter aanspreekt, begint dat met deze begroeting. Verder kan je instellen of de avatar publiek wordt of privé, en kan je een afbeelding uploaden. Ben je tevreden over het resultaat? Kies dan Create It! En ziedaar, het voorbereidende werk is gedaan.

Finetuning met CharacterAI

Om de gebruiker, of jezelf, een diepere ervaring te geven is het aan te raden om veel meer informatie te geven. Op CharacterAI staan enkele voorbeelden. Zo moet je eigenlijk een korte en lange beschrijving toevoegen, geschreven door een karakter zelf. Wil je bijvoorbeeld een Italiaanse edelman uit de achttiende eeuw tot leven wekken? Gebruik dan geen modern taalgebruik in de beschrijving. Hoe langer de beschrijving, hoe levensechter je karakter wordt.

Ook moet je een aantal categorieën kiezen. Voor onze Italiaanse graaf moet je bijvoorbeeld geen technology of science fiction kiezen, maar Geschiedenis. Wil je een tijdreiziger die verdwaald is in de achttiende eeuw? Dan kies je deze juist wel. Verder moet je kiezen of je je definitie publiek wilt houden of juist af wilt schermen. De overige velden blijven publiek zichtbaar, als je karakter is gepubliceerd.

Eén van de meer bijzondere features van CharacterAI, die je bijvoorbeeld niet in de publieke of betaalde versie van OpenAi’s ChatGPT terugvindt, is de mogelijkheid voor het karakter om plaatjes te genereren. Deze mogelijkheid kan je aan of uit zetten, en als er plaatjes worden gegenereerd, kan je de stijl daarvan instellen.

Interessant en veelbelovend project

Het is logisch dat de populariteit van CharacterAI snel stijgt. Zelfs deze bètaversie, die nu gratis is, is goed verzorgd en biedt een prettige interface waarmee je realistische karakters kan ontwikkelen.

Er zijn meteen al wat nuttige gebruiksscenario’s te bedenken hiervoor. Schrijf je bijvoorbeeld een roman, en is een bepaald personage moeilijk voor je om je in te leven? Dan kan je het denkwerk door de chatbot laten doen. Je kan je chatbot ook gebruiken als persoonlijke assistent, als chatbot voor je bedrijf (of hobbysite) of als back engine voor een adventure game.

Op dit moment is gebruik nog gratis, omdat het om een bètaversie gaat. Waarschijnlijk zal dit in de toekomst veranderen, want de schoorsteen moet toch ergens van roken. Tot die tijd kan je gratis genieten van CharacterAI.