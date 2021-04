Check hier welke LG smartphones nog Android 12 en 13 krijgen - Apparata

LG probeert klanten een beetje gerust te stellen door Android 11, 12 en zelfs 13 te beloven voor een klein lijstje nieuwe smartphones.

LG heeft recentelijk de knoop door moeten hakken wat betreft de sluiting van de smartphone-divisie. Dat is behoorlijk slecht nieuws voor fans van het merk, zeker voor iedereen die net een nieuwe LG smartphone heeft gekocht. Om een deel van de klanten een beetje gerust te stellen laat LG weten welke toestellen nog Android 12 en zelfs 13 krijgen.

LG smartphones met Android 12 en 13

Op een Koreaanse support-pagina (via AndroidAuthority) laat LG weten welke toestellen nog OS-updates zullen krijgen. Het gaat vanzelfsprekend voornamelijk om relatief nieuwe LG-toestellen. In een eerdere blogpost liet het bedrijf al ongeveer weten hoe lang bepaalde toestellen nog ondersteund zouden worden.

Toch is het voor de beperkte groep gebruikers fijn om te weten of ze nog volgende versies van Android kunnen verwachten. Als je immers net een gloednieuwe sci-fi LG Wing hebt aangeschaft, wil je daar zo lang mogelijk gebruik van kunnen maken. Hieronder check je alle LG smartphones waarvan we officieel weten dat ze Android 12 en eventueel Android 13 krijgen.

Toestel Android 12 Android 13 LG Wing ✔ ✔ LG Velvet ✔ ✔ LG Velvet LTE ✔ ✔ LG V50s ✔ ✘ LG V50 ✔ ✘ LG G8 ✔ ✘ LG Q31 ✔ ✘ LG Q52 ✔ ✘ LG Q92 ✔ ✘

Daarnaast laat LG Duitsland weten dat de Android 11-update er voor enkele toestellen aan zit te komen. LG Velvet 5G krijgt deze maand nog de volgende versie van het besturingssysteem, terwijl de LG G8X in Q3 van dit jaar een update mag verwachten. De LG Velvet 4G, LG G8S, LG Wing, LG K52 en LG K42 krijgen in het laatste kwartaal een OS-update.