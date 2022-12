Chindogu, de edele Japanse kunst van nutteloze uitvindingen bedenken

Sommige gadgets lijken op het eerste gezicht heel nuttig, maar als je er even dieper over nadenkt zijn ze vooral enorm onpraktisch. Natuurlijk maakt iedere uitvinder wel eens een miskleun, maar deze miskleunen tot kunstvorm verheffen, dat kan natuurlijk alleen maar in Japan. Maak kennis met chindogu, typisch Japanse nutteloze, maar wel erg grappige gadgets.

Voorbeelden van chindogu

Deze helm kan je in de drukke Japanse metro tegen de ruit plakken, zodat je onderweg rustig kan slapen. Hopelijk wekken je vriendelijke medepassagiers je op tijd.

De beweging is begonnen met de Japanse Kenji Kawakami. Je kan de chindogu enigszins vergelijken met de Rube Goldberg machines, enorm ingewikkelde, maar nutteloze machines. Zij het dat deze ook eenvoudig van aard kan zijn, en meestal ook is.

Sinds de eerste chindogu het levenslicht zagen, zijn er al honderden bedacht. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan drie pennen aan elkaar gebonden, zodat je drie keer hetzelfde woord tegelijk kan schrijven.

Of een babypakje met borstels eraan, zodat als de kleine over de vloer kruipt meteen de vloer ook geveegd wordt.

De eetstokjes met ventilator die je hierboven ziet, lossen het nijpende probleem van te hete noedelslierten op.

Hebben chindogu dan echt helemaal geen nut? Niet bepaald, ze hebben twee duidelijke voordelen. Naast het humorelement, leren uitvinders op deze manier ook hoe het niet moet, en leert dus over de praktische toepasbaarheid van hun uitvinding na te denken. Als een uitvinding een hoog chindogu gehalte heeft, zoals de roemruchte Juicero, kan je als uitvinder of productontwerper beter aan wat anders denken. Meer voorbeelden in het filmpje hieronder.

De 10 regels waaraan een echte chindogu moet voldoen

1. De chindogu zal geen enkel praktisch nut hebben. Vind je per ongeluk toch iets uit dat wel degelijk erg handig blijkt? Dan heb je gefaald. Maar je kan er wel patent op aanvragen. Een mooi voorbeeld hiervan is de selfiestick, die zijn bestaan zo begonnen is, maar nu erg populair is omdat hij achteraf gezien toch best wel handig bleek te zijn.

2.De chindogu moet bestaan. Het is onvoldoende om deze alleen maar te bedenken, je moet hem ook echt in elkaar knutselen.

3. De chindogu moet iets anarchistisch hebben. Al is deze eis natuurlijk in tegenstrijd met zichzelf.

4. De chindogu moet in het dagelijks leven toegepast worden.

5. De chindogu is niet te koop. Zie je er een te koop staan? Dan weet je dat zodra je hem koopt, deze ophoudt er een te zijn.

6. Gevoel voor humor moet de enige reden zijn om een chindogu te maken.

7. De chindogu is onschuldig en geen propaganda. Een GroenLinks beker met gaten erin telt dus niet.

8. Chindogu’s schenden geen sociale taboes.

9. Chindogu’s kunnen niet worden gepatenteerd. Dat zou ook weinig zin hebben, want ze zijn immers niet te koop.

10. Chindogu’s kennen geen vooroordelen. Ze mogen dus bijvoorbeeld niet seksistisch, nationalistisch of racistisch zijn.

Meer informatie

Kenji Kawakami met zijn oogdruppelbril

Kenji Kawakami schreef met een andere enthousiasteling, Papia, het boek 101 Unuseless Japanese Inventions: The Art of Chindōgu. En nog een vervolg op dit boek, met meer voorbeelden.

Ook ontstond de Chindogu Society. De belangrijkste informatiebronnen, met verder nog wat handige links, vind je onder meer op Wikipedia.