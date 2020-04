Contactloos betalen met jouw analoge horloge?

Goed nieuws voor liefhebbers van Rolex en andere Zwitserse uurwerken.





Als je een liefhebber bent van de paradepaardjes onder de horloges moet je vaak voor lief nemen dat allerlei moderne snufjes aan je voorbij gaan. Je hebt dan immers vaak te maken met een analoog of mechanisch uurwerk en regulier glas. Dat kan jammer zijn, want contactloos betalen is zeker in deze Coronatijd een hot item. Een samenwerking tussen de fabrikant van horlogeglas Winwatch en betaalbedrijf MuchBetter biedt nu uitkomst.

De techniek om contactloos te betalen is door Winwatch verwerkt in het saffier glas dat tegenwoordig gebruikt wordt bij de productie van mechanische/analoge horloges. Via de MuchBetter app, die je op jouw smartphone kunt downloaden kun je geld van je rekening op de MuchBetter wallet zetten. Vervolgens kun je contactloos betalen door het glas van jouw horloge tegen een pinautomaat of bijvoorbeeld de poortjes van het OV te tikken en zo te betalen voor jouw reis.

Vervolgens wordt het saldo uit jouw wallet geboekt en kun je verder. De producenten zijn niet van plan om eigen horloges te gaan maken, maar willen de techniek aanbieden aan bestaande fabrikanten van premium horloges zoals Omega en Rolex.

Het voordeel voor de gebruiker is dat hij of zij zo kan genieten van een tijdloos ontworpen, traditioneel Zwitsers horloge met de moderne techniek. Bovendien is het tegoed van de gebruiker beschermd. Er kan namelijk nooit meer afgeschreven worden dan de limiet die banken hanteren voor contactloos betalen.

Wellicht zien we deze toepassing terug in een nieuwe Rolex of kan je binnenkort (als de limiet verhoogd wordt) wel direct even in stijl jouw nieuwe Bentley voltanken zonder portemonnee.

Bron: T3

Afbeelding: Winwatch/MuchBetter