Corona mania: zelftest online en Bill Gates in gevecht

Zo kun jij helpen en zelfs geld verdienen als je niet bang bent voor Corona.





Langzaam aan ontstaat er Corona-paniek. Waar rustig blijven het eerste devies was zien we steeds verder gaande maatregelen. Ook het ‘handen wassen’ en ‘in de elleboog hoesten’ maakt plaats voor strengere aanbevelingen zoals thuis blijven en vrijwillige kaartcontroles. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan allerlei oplossingen.

Bill Gates trekt met stichting ten strijde tegen Corona-virus

Zo maakte de Bill Gates foundation bekend dat zij forse donaties gaan doen voor de ontwikkeling van thuistesten tegen Corona. Bij een positief advies worden direct de gezondheidsdiensten gealarmeerd. Zij hopen zo de zorg te ontlasten en bij te dragen aan genezing.

Jij kan helpen door jouw computercapaciteit te doneren

Er wordt hard gewerkt aan allerlei middelen tegen het Corona-virus. Een van de dingen die jij daarbij kunt doen is het doneren van de capaciteit van jouw computer als deze niet gebruikt wordt. Met het project [email protected] stel jij rekencapaciteit van jouw computer ter beschikking om deelberekeningen te doen voor wetenschappelijke onderzoeken naar allerlei geneesmiddelen. Veel grote IT-bedrijven sluiten zich aan en daarmee zou jouw data in veilige handen zijn.

Niet bang voor Corona? Dan kan je geld verdienen!

Hoe luguber de situatie ook is, de schoorsteen moet roken. Als je echt niet bang bent voor het Corona-virus valt er zelfs geld te verdienen. Zo zoekt het Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre in Engeland proefpersonen die zich voor GBP 3.500 (ruim EUR 4.000,-) willen laten injecteren met een (milde versie van) het Corona-virus en daarna 14 dagen in een volslagen ge├»soleerd ‘Flucamp’ willen verblijven. Dit om vaccins tegen het Coronavirus te testen.

Corona-zelftest beschikbaar

Er zijn een hoop boeven actief die proberen voor veel geld (nog) niet bestaande zelftesten voor Corona te verkopen. Een van de weinige uitzonderingen is de Open Universiteit Brussel. Zij hebben op hun site een zelftest gelanceerd. Hiermee kan je door een aantal vragen te beantwoorden testen of je mogelijk het Corona-virus kunt hebben. Uiteraard claimt men bij twijfel altijd de dokter te raadplegen, maar men geeft wel aan dat de (gratis) test op algoritmes en voorschriften van de Belgische gezondheidsautoriteit is gebaseerd. De test is in 6 talen beschikbaar en je kunt de Corona zelftest hier doen.

Hoe snel deze ontwikkelingen ook gaan, desinfecteren van nepnieuws en grote problemen voor de technsiche sector zullen voorlopig naar verwachting aanhouden.