Ook Apple desinfecteert de App Store

Apple probeert de App Store schoon te vegen, maar gaat misschien een beetje te ver.





Eerder deze week werd bekend dat Google misinformatie rondom het coronavirus stevig aanpakt. Dat doen ze door geen zoekresultaten te geven als men naar het virus zoekt in de Play Store. Apple neemt zijn verantwoordelijkheid nu ook en accepteert nu alleen nog officiële apps. Maar wat betekent dat precies?

Volgens CNBC weigerde Apple in de afgelopen dagen in elk geval 4 apps die draaien om het coronavirus. Dat vertellende de betreffende ontwikkelaars (anoniem) tegen het medium. Ze kregen naar verluidt een bericht of telefoontje van Apple met de bood schap dat “apps met huidige medische informatie moeten ingediend worden door erkende organisaties.”

Apple zegt met andere woorden dat alleen officiële gezondheidsorganisaties informatie mogen verschaffen over het coronavirus, wat misinformatie, spam en misbruik uiteraard tegen zal gaan. De keerzijde is bijvoorbeeld het verhaal van de onderstaande ontwikkelaar. Hij schreef een app waarmee men live kon zien waar het corona-probleem het grootst was en wat men moet doen ter bescherming tegen het virus.

Spent all day yesterday building a coronavirus app just to get this rejection 🙃 pic.twitter.com/HSJxp0JERS — Zachary Shakked (@zacharyshakked) March 4, 2020

Hij werd om de bovenstaande reden afgewezen, maar de ironie is dat hij informatie van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) gebruikt om de kaart live bij te houden. Hij gebruikt dus officiële informatie en verpakt dat in makkelijk verteerbare info; iets waar veel officiële organisaties nog al eens moeite mee hebben.

Uiteraard is het wel ontzettend goed dat misinformatie en misbruik van de wrange situatie wordt tegengegaan door Apple en dus ook door Google. Men moet opletten dat het de informatievoorziening niet te veel tegenhoudt. Zie het als het desinfecteren van je handen; het doodt het virus, maar pakt tevens alle goede bacteriën aan. Je handen goed met zeep wassen zou veel beter zijn, maar het kost wel iets meer tijd. Dat moeten de twee smartphone/informatie-giganten doen: goed wassen, maar oppassen dat ze de goede bacteriën niet doden.

Kijk bijvoorbeeld naar China, waar niet alleen klokkenluiders in het beginstadium genegeerd zouden zijn (of zelfs verdwenen). Ook werd daar een hoop misinformatie verspreid, in eerste instantie zelfs door de Chinese overheid zelf. Ze pakten zelfs een game aan die praktisch gezien nog in de verste verte met het virus te maken heeft. Dat gaat ook weer een beetje te ver..

Lees ook: Nee! iPhone krijgt reclamemeldingen in beeld