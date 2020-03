Coronavirus overleeft op toetsenborden en controllers

Gelukkig hoeft de apparatuur niet in quarantaine met deze tips.





Nu we in de strijd tegen het Coronavirus vooral in en rond het huis verblijven slaan we klaarblijkelijk massaal aan het gamen en streamen. Ook het thuiswerk zorgt voor veel gebruik van toetsenborden (en data). Het is daarom even slikken bij het volgende Coronanieuws.

Het doorgaans betrouwbare T3 citeert onderzoekers van de universiteit van Los Angeles en Princeton. Zij geven aan dat virussen, waaronder het Coronavirus tot 72 kan overleven op oppervlaktes, zoals controllers en toetsenborden.

Dit betekent dat als iemand die besmet is met jou controller heeft gespeeld of jouw toetsenbord heeft geleend het virus zo kan overbrengen. Ook kan je, als je het virus aan jou handen hebt en zonder handen te wassen gaat gamen het virus op de apparatuur brengen. Als jij daarna weer met die apparatuur speelt en bijvoorbeeld jouw gezicht aanraakt heb je in de drie dagen daarna een verhoogde kans om jezelf zo te besmetten met het Coronavirus.

Gelukkig is er geen reden tot paniek. Door jouw controllers en toetsenborden schoon te houden kun je ervoor zorgen dat sporen van virussen (andere virussen zoals het griepvirus kunnen namelijk ook zo overgedragen worden) verdwijnen. Voor controllers is dit redelijk eenvoudig. Nadat je jouw handen goed gewassen hebt kun je de controller grondig, maar voorzichtig afnemen met een vochtig doekje met desinfecterend middel. Hierna moet je de controller even laten staat zodat deze door de lucht kan drogen.

Je moet er daarbij wel op letten dat het doekje niet drijfnat is om te voorkomen dat de oplossing bij de kwetsbare delen komt. Ook kun je beter niet te hard schuren omdat de materialen kwetsbaar kunnen zijn. Verder moet je erop letten dat de doekjes maximaal 70% isopropyl alcohol bevatten (en geen andere schadelijkere alcoholsoorten). Als je geen desinfecterende doekjes hebt kun je ook met desinfecterend middel op basis van isopropyl alcohol en water zelf een oplossing maken (verhouding afhankelijk van de hoeveelheid alcohol in de oplossing) en dit voorzichtig op een doekje aanbrengen.

Dezelfde doekjes kun je gebruiken voor het schoonmaken van andere apparatuur zoals afstandsbedieningen. Uiteraard heb je wel voor ieder apparaat een nieuw doekje nodig. Vergeet bovendien niet om na afloop nog een keer jouw handen goed schoon te maken.

Voor het schoonmaken van toetsenborden moet je echter eerst een andere stap doen. Als je het toetsenbord los gekoppeld hebt (of de laptop hebt uitgezet) kun je hem het beste even boven de vuilnisbak omkeren (NIET SCHUDDEN). en daarna met een luchtpompje of wat schoonmaakgel (clean Putty) eerst de viezigheid (zoals bijvoorbeeld kruimels) en vetaanslag te verwijderen. Hierna kun je hetzelfde proces met de vochtige schoonmaakdoekjes herhalen.

Nu je jouw toetsenbord, afstandsbediening(en) en controllers weer schoon hebt ligt het voor de hand dat je ook de bacteriën van jouw smartphone wilt verjagen. Lees in dat geval eerst even het artikel over schoonmaken van jouw smartphone dat we daar eerder over schreven.