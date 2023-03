Databricks ontwikkelt open source ChatGPT alternatief

Waar er zo langzamerhand weinig opens meer is aan OpenAI, belooft Databricks AI-toegang aan iedereen.

Ali Ghodsi, CEO van Databricks

OpenAI neemt afscheid van een droom

Sommige notoire Microsoft-haters zien Microsoft en oprichter Bill Gates als een soort kryptoniet, dat alle goede dingen in een soort kwaadaardig verdienmodel verandert. Tot deze haters begint zo langzamerhand ook Elon Musk te behoren, die zich behoorlijk gepakt voelt, nu de non-profit OpenAI waar hij miljoenen aan heeft gedoneerd, is ingepalmd door Gates en Altman. Voor deze haters is er goed nieuws. Databricks gaat écht open source met AI.

Zelf je eigen AI op je pc trainen met Databricks

Databricks, een start-up die gevestigd is in San Francisco met een beurswaarde van bijna $ 38 miljard, gaf vrijdag 24 maart programmeercode vrij die, volgens Databricks, een bedrijf in staat zou stellen om een eigen chatbot te ontwikkelen, zoals ChatGPT van OpenAI. De codenaam hiervoor is Dolly, naar het eerste schaap dat geboren is uit een gekloonde cel. Databricks slaagde er in Dolly te trainen met tienduizend voorbeeldzinnen in slechts een half uur, op een consumentenpc.

De code is van een Al-model, een algoritme dat is getraind op een verzameling data en kan leren van nieuwe gegevens om verschillende taken te verrichten. Volgens bestuursvoorzitter Ali Ghodsi van Databricks is de release erop gericht om aan te tonen dat er een levensvatbaar alternatief is voor de peperdure benadering van OpenAI, om een large language model te trainen.

Er is nog niet bekend of de chatbot inderdaad in de buurt komt van de prestaties van ChatGPT omdat er nog geen benchmark test is uitgevoerd, waarschuwt het bedrijf wel.

Large Language Model

Een LLM, of Large Language Model, is het type systeem dat schuilgaat achter ChatGPT. Het bestaat uit een enorme verzameling tekst, dat met behulp van zware berekeningen is omgezet in miljarden datapunten in een neuraal netwerk. Ook het antwoorden laten geven door een LLM kost heel veel rekenkracht, wat verklaart waarom ChatGPT er steeds uit ligt.

Zo is er voor GPT 3.5 en GPT-4 een groot deel van de inhoud van internet gebruikt. De visie van DataBricks is dat AI uiteindelijk open source wordt, en dat iedereen zijn eigen AI model ontwikkelt, en dat met eigen data kan trainen.

Nieuwsgierig? Op dit moment is Dolly volgens SiliconAngle alleen te verkrijgen op speciaal verzoek aan Databricks, via mailadres hello-dolly(at)databricks.com.