De 3 beste HRM-softwaresystemen vergeleken

HRM is de afkorting voor human resource management en omvat alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden omtrent het personeel. Hieronder vallen onder andere personeelsmanagement, personeelsplanning, registratie van verlof en verzuim, salariszaken, declaraties en alles over het aannemen van nieuwe medewerkers.

De software voor HRM – ook wel bekend als e-HRM – is een goed voorbeeld van de toegevoegde waarde van automatisering in je bedrijf. Zo vergroot je onder andere de effectiviteit van je onderneming. Werknemers kunnen bijvoorbeeld zelf hun salarisadministratie doen en een digitaal personeelsdossier aanmaken. In dit artikel lees je meer over de 3 beste HRM-softwaresystemen.

#1 AFAS Software

Ruim 3,2 miljoen Nederlanders gebruiken AFAS Software voor e-HRM. Met AFAS regel je de salarisverwerking, het bijhouden van verlof, verzuim en werving en selectie van nieuwe medewerkers. Alle gegevens zijn beschikbaar op één centraal platform: “Het systeem automatiseert, jij controleert”.

Daarnaast is er ook een gebruiksvriendelijke app beschikbaar, waar je direct en standaard toegang toe krijgt bij het afsluiten van een abonnement. Hier kunnen diverse zaken worden geregeld, zoals declaraties, loonstroken, het accuraat houden van je gegevens, urenregistratie, verlof en verzuim.

Kort samengevat heeft AFAS Software de volgende plus- en minpunten:

+ HRM geregeld vanuit één software

+ Bij AFAS kun je ook terecht voor onder andere CRM en ordermanagement

+ Gebruiksvriendelijke app

+ Software geschikt voor zzp, mkb en grotere organisaties

+ Klantenservice is op werkdagen de gehele dag bereikbaar

– Gebruikers noemen het systeem soms traag

– De software wordt gezien als relatief prijzig

#2 Employes

Het e-HRM systeem van Employes is opgericht in 2016 en heeft sindsdien een aantal opeenvolgende jaren een groei van ruim 100%. Inmiddels maken meer dan 2.000 klanten in het mkb gebruik van deze software.

Met Employes regel je eenvoudig je loonverwerking online. Een extern administratiekantoor inhuren is hiermee overbodig geworden. Er wordt gewerkt in de cloud, wat als grootste voordeel heeft dat het 24 uur en 7 dagen per week in te zien en te bewerken is, waar je je ook bevindt.

Zie de belangrijkste plus- en minpunten hieronder:

+ Onbeperkt toegang tot je salarisadministratie dankzij het werken in de cloud

+ Er worden automatisch back-ups gemaakt in een beveiligde omgeving

+ Geen verborgen kosten dankzij het vaste bedrag per maand en per medewerker

+ Goed bereikbare klantenservice

– Hoge kosten wanneer je veel medewerkers in dienst hebt

#3 HoorayHR

Weg met allerlei losse Excel sheets, zeg hallo tegen de alles-in-één tool HoorayHR. Deze software is ideaal voor de mkb’ers die behoefte hebben aan het stroomlijnen van alle HR taken voor hun medewerkers.

Met de standaard workflows – van onboarding tot offboarding – zorg je dat alle taken juist en direct verdeeld worden. De slimme notificaties en handige workflows van het HR-systeem helpen je bij het tijdig en up-to-date houden van je administratie.

Ook voor HoorayHR zetten we de belangrijkste voor- en nadelen op een rij:

+ Handige templates die je direct kunt inzetten

+ Eenvoudig te gebruiken tool

+ Automatiseren van standaard workflows

+ Regel alle HR taken centraal vanuit één plek

+ Duidelijk overzicht van verantwoordelijkheden

+ Goede klantenservice

– Volgens sommige gebruikers worden pauzes niet juist verwerkt