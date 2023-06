De best verkochte elektrische fietsen van 2023 met lage instap

De meeste ongelukken met de fiets gebeuren niet tijdens het rijden, maar tijdens het op- of afstappen. Elektrische fietsen met een lage instap verkleinen de kans dat dit gebeurt, omdat het bij een laag frame natuurlijk veel makkelijker is om er overheen te stappen.

Ondanks dat de fiets met lage instap traditioneel gezien vooral als vrouwenfiets gold, zie je ook steeds meer mannen en jongeren op een fiets met lage instap. Een e-bike met lage instap is dan ook een hele mooie optie voor mensen die op zoek zijn naar een elektrische fiets en hun veiligheid willen maximaliseren. In dit artikel lichten we de 4 beste e-bikes met lage instap uit.

#1 Gazelle Grenoble C8 HMB 2023

De Grenoble C8 HMB 2023 met lage instap van Gazelle is gemaakt voor eenieder die comfortabel van A naar B wil fietsen, maar ook goed voor de dag wil komen. Je schaft dit model bij Fietsvoordeelshop.nl aan in de kleuren grijs of zwart mat, voor een bedrag van 2.969 euro. Het design is heel mooi afgewerkt, en de fiets heeft alle eigenschappen waar een fiets over moet beschikken om de gebruiker te voorzien van een comfortabel ritje. Op die manier kom je zonder moeite aan op je bestemming. Dankzij de versnellingen en ondersteuningsstanden trotseer je iedere weg!

Je leest de belangrijkste eigenschappen van deze Gazelle hieronder:

Type rit Recreatief gebruik Remmen Hydraulische schijfremmen Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Active Plus Kracht motor 50 Nm Aantal versnellingen 8 Type versnellingen Shimano Nexus 8-Speed Aantal trapondersteuningen 4

#2 Cube Supreme Hybrid SLT 625 Wh SE 2023

Cube heeft zichzelf weer eens overtroffen door deze elektrische stadsfiets met lage instap op de markt te brengen: de Supreme Hybrid SLT 625 Wh SE 2023. Je schaft bij Fietsvoordeelshop.nl dit model aan voor een bedrag van 3.499 euro. Met deze fiets kun je dagelijks serieuze ritjes maken, zonder daarmee in te leveren op je fietservaring. De standaard accu van 625 Wh is hoger dan bij de meeste e-bikes en levert dan ook een hogere actie-radius op dan bij de gemiddelde elektrische fiets. Met deze fiets hoef je geen uitdaging uit de weg te gaan, want hij heeft voldoende ondersteuningsstanden en versnellingen!

De belangrijkste eigenschappen van dit populaire model op een rij:

Type rit Recreatief gebruik Remmen Hydraulische schijfremmen Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Performance Kracht motor 65 Nm Aantal versnellingen 8 Type versnellingen Shimano Nexus Premium 8-Speed Aantal trapondersteuningen 4

#3 Trek District +3 2023 500 Wh

Ook Trek heeft dit jaar weer alles uit de kast gehaald om jou te voorzien van een super betrouwbare elektrische stadsfiets met lage instap. Trek stelt comfort voorop en dat is dan ook te merken als je op deze District +3 2023 500 Wh rijdt. Deze e-bike is heel compleet, en brengt jou moeiteloos naar de supermarkt, je werk, of op een mooie toertocht. Je schaft dit model aan in de kleuren blauw of zwart voor een bedrag van 2.799 euro. Naast het comfort van deze fiets is er ook veel aandacht besteed aan het uiterlijk. Al met al een heel compleet model dus!

De belangrijkste eigenschappen van deze Trek District +3 2023 500 Wh op een rij:

Type rit Recreatief gebruik Remmen Hydraulische schijfremmen Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Active Plus Kracht motor 50 Nm Aantal versnellingen 7 Type versnellingen Shimano Nexus 7-Speed Aantal trapondersteuningen 4

#4 Gazelle Grenoble C5 HMB 2023

We eindigen onze lijst zoals we begonnen; met Gazelle. Bij de C5 uitvoering van de Gazelle Grenoble heeft Gazelle met namelijk gefocust op het comfort tijdens het rijden, gepaard met een luxe uitstraling. Je schaft dit model aan in de kleuren blauw of donkergrijs, voor een bedrag van 3.419 euro. Gazelle heeft er alles aan gedaan dat je op deze fiets heel licht kunt fietsen, maar ook verschillende functies toegepast waardoor je comfortabel zit. Daarnaast heeft Gazelle een aantal uiterlijke kenmerken toegepast, wat ervoor zorgt dat de fiets er heel luxe uitziet.

De belangrijkste eigenschappen van de Grenoble C5 HMB 2023 uitgelicht:

Type rit Recreatief gebruik Remmen Hydraulische schijfremmen Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Performance BES3 Kracht motor 75 Nm Aantal versnellingen 5 Type versnellingen Shimano Nexus 5-Speed Aantal trapondersteuningen 4

Ben je nog niet zeker welke elektrische fiets het beste bij jou past?