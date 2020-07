De beste PlayStation 5 TV’s volgens Sony

Sony heeft een lijst bekendgemaakt met wat volgens hen de beste TV’s zijn voor je PlayStation 5.

De PlayStation 5 is nog enkele maanden van ons verwijderd. Wat je alvast kunt doen is de overige hardware er vast op voorbereiden. Je hebt natuurlijk een goede televisie nodig om het maximale uit de console te halen. Sony heeft een lijst bekendgemaakt met tv’s die je de beste kwaliteit van de PlayStation 5 garanderen.

Nu moeten we wel een slag om de arm houden. Dit is geen onafhankelijke lijst, maar een lijst samengesteld door Sony. Dat betekent dat het bedrijf alleen zijn eigen televisies in het zonnetje zet. Hou er dus rekening mee dat ook tv’s van LG, Samsung of Philips natuurlijk gewoon prima zijn om te genieten van je PS5 straks.

Sony Electronics heeft de PlayStation 5 tv’s in een speciale nieuwe categorie gezet. Als de tv van het merk een ‘Ready for PlayStation 5’ label heeft, dan weet je dat je goed zit. Het label is tot stand gekomen in samenwerking met Sony Interactive Entertainment (SIE).

De Ready for PlayStation 5 tv’s van Sony zijn op dit moment de X900H 4K HDR Full Array LED en de Z8H 8K HDR Full Array LED modellen. Met een resolutie van 4k @ 120 fps en een input lag van 7.2ms heb je volgens Sony een uitstekende game ervaring. Ook ondersteunen deze tv’s Game Mode. Hiermee kun je de toekomstige DualSense controller met zowel de PS5 als deze tv’s gebruiken.