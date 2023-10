Snapchat uitgegroeid tot toonaangevend platform

In september heeft de nieuwe Snapchat+ dienst 5 miljoen betalende abonnees bereikt. Dit is de helft van het middellange termijn doel. Het succes na 15 maanden bewijst dat Snapchat gebruikers ook kan overtuigen om te betalen voor een premium ervaring op het platform. In dit artikel lees je meer over de succesvolle groei en de tegenslagen van Snapchat.

Foto’s, video’s en chats sturen

Sinds 2011 is Snapchat een bekend social media platform dat vooral onder jongeren populair is. Dit platform stelt gebruikers in staat om foto’s, video’s en chats te verzenden, met de mogelijkheid om filters toe te voegen. Bovendien biedt Snapchat “Stories,” waarbij gebruikers een reeks foto’s en video’s kunnen delen die 24 uur beschikbaar zijn voor vrienden.

Snapchat heeft sinds 2011 echter aanzienlijke stappen gezet. Zo werd er bijvoorbeeld een openbare Snap Map geïntroduceerd, waarmee gebruikers de locaties van hun vrienden kunnen zien en openbare berichten van populaire locaties over de hele wereld kunnen bekijken. Ook introduceerde de app een AI-bot om gebruikers te assisteren bij problemen en vragen. Snapchat is blijven groeien en had in juni maar liefst 397 miljoen dagelijkse actieve gebruikers. De uitdaging voor het bedrijf ligt nu in het succesvol monetariseren van deze gebruikers om teleurstellende financiële resultaten om te buigen.

Uitgegroeid tot een dominant platform

De groei van het aantal gebruikers op Snapchat duidt erop dat deze social media-app een van de meest dominante platforms blijft, ook wordt er een andere aanpak gevolgd dan hun concurrenten. Waar platformen zoals TikTok en Instagram zich richten op leuke content, blijft Snapchat vasthouden aan hun traditionele strategieën. Deze strategieën blijven gericht op het versterken van de connectie tussen de gebruikers en hun echte sociale omgeving.

Operationeel verlies voor Snapchat

Hoewel het aantal gebruikers van Snapchat toeneemt, betekent dit niet automatisch dat de omzetgroei gelijk opgaat. In de eerste zes maanden van 2023 daalde de omzet met meer dan 5% in vergelijking met 2022, wat resulteerde in een operationeel verlies van $ 769 miljoen voor Snapchat. Deze neergang kan worden toegeschreven aan aanpassingen in de advertentie activiteiten om te voldoen aan de veranderingen in het app-tracking beleid van Apple. Bovendien heeft Snapchat enkele malen negatieve publiciteit gekregen, met name vanwege rechtszaken waarin ouders beweren dat de app heeft bijgedragen aan de mentale gezondheidsproblemen van hun kinderen.

TikTok in het vizier

Snapchat beweert dat een aanzienlijk deel van hun dagelijkse gebruikersbasis zich weet te onderscheiden van andere platformen. Onderzoek toont aan dat 43% van de mensen in de leeftijdscategorie 16 tot 64 die Snapchat gebruiken geen gebruik maken van TikTok, en dat de helft van hen YouTube niet dagelijks gebruikt. Het ultieme doel van Snapchat is nu om ’s werelds snelst groeiende platform te worden, waarvoor ze TikTok moeten inhalen. In termen van cijfers komen ze dichtbij. Marktonderzoeksbureau Insider Intelligence schat dat Snapchat TikTok naar verwachting zal inhalen tegen het einde van 2023.

Snapchat dagelijkse actieve gebruikersgroei, 2017-2023

Snapchat draait het roer om met Snapchat+

Het is buitengewoon uitdagend om geld te verdienen met een bericht platform. Niettemin heeft Snapchat een stap in die richting gezet door Snapchat+ te introduceren voor hun gebruikers. Hoewel Snapchat momenteel nog steeds het grootste deel van hun inkomsten genereert uit direct response advertenties, wordt er nu ook geprobeerd om inkomsten te genereren vanuit hun gebruikers. Dit realiseren ze door Snapchat+ aan te bieden, waarvoor gebruikers $3,99 per maand betalen. In ruil hiervoor krijgen gebruikers exclusieve, experimentele en vooraf uitgebrachte functies. Hierbij kun je denken aan aangepaste pictogrammen, thema’s en een verhaal boost.