De iPhone 12 is wéér vertraagd?

Wie wacht op de iPhone 12 moet nog even geduld hebben, want wederom is er sprake van een vertraging.

Al het hele jaar horen we berichten over een eventuele vertraging van de iPhone 12. Eigenlijk klinken deze geluiden al sinds de uitbraak van het coronavirus. Als je kijkt naar de gevolgen van deze wereldwijde pandemie is het niet ondenkbaar dat de nieuwe iPhone 12 inderdaad pas op een later moment verschijnt.

De laatste tijd was het rustig rondom de iPhone 12 release. Via Macotakara is er echter nu nieuws omtrent dit onderwerp te melden. De site beroept zich op meerdere bronnen door te stellen dat de iPhone 12 vertraagd is. Normaal gesproken brengt Apple doorgaans in september een nieuwe iPhone uit. Dat zou dit jaar niet gebeuren. De komst van de nieuwe iPhones is uitgesteld naar oktober van dit jaar, aldus de bronnen.

Macotakara beroept zich op Chinese leveranciers die dicht bij het vuur zitten. In oktober komt naar verwachting dus de ‘gewone’ iPhone 12. De iPhone 12 versie met 5G is verder vertraagd naar november. In het slechtste geval komt de dikste uitvoering iPhone 12 met 5G door de vertraging pas in het verre najaar. Al is dit laatste natuurlijk pure speculatie. Het ligt er maar net aan hoe goed Apple zijn zaakjes op orde heeft.