'iPhone 12 vertraging zit er dik in'

Dit jaar geen nieuwe iPhone 12 lancering in september vanwege een vertraging?

Dat het inmiddels welbekende coronavirus roet in het eten gooit met betrekking tot events was geen geheim. Veel bedrijven schakelen over naar een digitaal only manier van presenteren. Apple doet dit zelf ook met het WWDC later deze maand. De kans bestaat echter dat ditzelfde coronavirus ook voor een vertraging van de iPhone 12 gaat zorgen.

Vanuit Apple is daar nog niets over bekend maar die claim komt van Broadcom CEO Hock Tan, zo bericht Bloomberg. Het is onbekend of de iPhone 12 lancering in september wel of niet doorgaat, maar zeker lijkt dat de smartphone pas later op de markt komt. Dat betekent dat kopers enkele weken geduld moeten hebben voordat ze de iPhone kunnen kopen, mocht deze inderdaad in september gepresenteerd worden. Kopers in Europa hebben misschien wel met een nog vervelendere vertraging te maken.

Door het coronavirus ligt de logistiek van veel bedrijven overhoop. Apple is voor de iPhone afhankelijk van allerlei leveranciers, voornamelijk uit Azië. De productie van componenten hebben tevens stilgelegen doordat bedrijven tijdelijk op slot gingen. Het is uiteindelijk afwachten of de iPhone 12 inderdaad een vertraging gaat oplopen door deze ontwikkelingen. Kijk er in elk geval niet gek van op.