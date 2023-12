De laatste nieuwtjes over de Samsung Galaxy S24 Ultra

Een nieuw jaar, een nieuwe uitvoering van Samsung haar smartphone vlaggenschip uit de Galaxy reeks. Het heeft er alle schijn van dat de Samsung Galaxy S24 Ultra één van de, of misschien wel gewoon dé beste Android smartphone van 2024 gaat worden. Het tempo waarmee de geruchten over deze nieuwe smartphone maakt steeds meer vaart. Logisch dan ook om te speculeren dat de release van de Galaxy S24 aanstaande is, wellicht al in januari van 2024.

Krachtig, vol met features, maar wel prijzig

De Samsung S24 Ultra moet het krachtigste Samsung toestel van 2024 gaan worden. De krachtbron achter al die spieren zal naar verluidt de Snapdragon 8 Gen 3 chipset zijn. Niet verbazingwekkend aangezien de S23 beschikt over de Snapdragon 8 Gen 2 chipset beschikt. Mogelijk krijgen andere toestellen uit de line-up van 2024 een andere chipset, namelijk een van Exnyos. Wat betreft RAM wordt er van alles van 8 tot 16 GB geroepen. Mogelijk gaat Samsung de S24 Ultra met verschillende specs aanbieden. Interne opslag zal mogelijk maximaal 2TB bedragen.

Wat het apparaat moet gaat kosten is nog niet officieel bekend, maar ook hierover wordt druk gespeculeerd. De Samsung Galaxy S23 Ultra kost zo’n 1,399 euro, wat al een prijsstijging van 50 euro was ten opzichte van de voorganger. De geruchten stellen dat de S24 Ultra wederom duurder zal zijn. Het past in een trend die we momenteel waarnemen, waarin de prijzen, vooral van de top range modellen, steeds maar hoger worden. Of dat slim is gezien het huidige economische klimaat, zeg het maar.

En lang hoeven we dus niet te wachten. Over de specifieke datum zijn de anonieme bronnen van de tech journalisten het niet eens. De meesten zeggen dat het ergens in januari moet zijn. Dat zou iets vroeger in het jaar zijn dan de S23. Die verscheen namelijk “pas” in februari van dit jaar. Het mag niemand verbazen als de anonieme bronnen het mis hebben en de S24 ook een februari release zal kennen.

Visueel spektakel

De S24 blijft hetzelfde formaat display behouden als haar voorganger, 6,8 inch. Echter houden de gelijkenissen daar op. Het nieuwe scherm zal flink helderder zijn in de S24. Volgens Twitter/X gebruiker Ice Universe heeft het S24 Ultra scherm een helderheid van wel 2500nit, (kaarsen per vierkante meter, ja acht) tegenover de 1750nit van de S23 Ultra. Als dit gegeven klopt, krijgt de S24 Ultra het helderste scherm van alle top modellen van de grote fabrikanten. Het scherm moet een refresh rate van 144 Hz hebben.

Wat betreft de camera lopen de meningen wederom uiteen. 5 of 10x optische zoom, een 50MP telefooncamera, of 2 12MP sensoren die samenwerken als telefooncamera, geruchten over 100x digitale zoom of gewoon slechts marginale verbeteringen ten opzichte van de S23 Ultra. Ook over het formaat van de sensoren van de camera’s wordt gesteggeld. Mogelijk krijgt de S24 Ultra zelfs een camera met een enorme sensor van 1 inch met 200MP. De vermeende lekken zeggen dus behoorlijk verschillende dingen. Wat betreft de camera zullen we maar geduld moeten hebben.

Zelfde batterij en “AI” features

De batterij zal geen grote upgrade krijgen voor de Galaxy S24 Ultra. Het zal naar verluidt dezelfde 5.000mAH batterij worden als in de S23 Ultra, met dezelfde laadsnelheid. Er zijn wel geruchten over snellere laadtechnologie, maar die zijn al even uit de roulatie.

The Verge rapporteert dat de S24 Ultra mogelijk toegang krijgt tot “AI” features, zoals real time vertalingen. Ook worden mogelijk de camera’s voorzien van “AI” technologie om de zoom te verbeteren. Deze features moeten worden aangestuurd door een Qualcomm “AI.” Deze geruchten worden versterkt door het gegeven dat Samsung recentelijk een paar “AI” gerelateerde trademarks heeft aangevraagd. Het gaat hier om de termen ‘AI-Phone’ en ‘AI-Smartphone.’ Deze trademarks zijn niet expliciet gekoppeld aan de Samsung Galaxy S24 Ultra. Wel is de timing indicatief te noemen.