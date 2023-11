Gemiddelde prijs nieuwe smartphone in Nederland over de kop

Prijsstijgingen gebeuren niet evenredig: waar in sommige sectoren de schade beperkt blijft tot enkele tientallen procenten, zie je elders dat de prijzen over de kop gaan of zelfs meer. Zeker in de tech sector ziet men de prijzen snel omhoog schieten. Nu speelt er in dit geval meer dan enkel economische malaise. De chip tekorten die momenteel levertijden en prijzen opdrijven bestonden (weliswaar in afgezwakte vorm) reeds voor de Coronapandemie losbrak.

Specifiek waar het gaat om smartphones is de prijsstijging enorm. Daarbij spelen trends mee die losstaan van chip tekorten en algemene inflatie. Kopers die in de markt zijn voor een nieuw toestel zullen zich een keer flink achter de oren moeten krabben of een nieuw toestel wel 1200 euro waard is. Gelukkig zorgen dergelijke omstandigheden ook voor nieuwe kansen.

Prijzen sinds 2015 verdubbeld

Pricewise heeft de prijzen van populaire smartphones over de afgelopen jaren berekend, en de resultaten liegen er niet om. De gemiddelde prijs van een smartphone in het verre 2015 bedroeg net 400 euro. Nu, acht jaar, later ben je gemiddeld voor een smartphone nog net geen 800 euro kwijt. De door Pricewise gemeten stijging bedraagt maar liefst 97%: 401 euro in 2015 versus 792 euro in 2023.

Deze stijging is niet evenredig. Toestellen die in 2015 al aan het verre eind van het prijzenspectrum zaten zijn minder gestegen dan bijvoorbeeld de budgettelefoons van Huawei. Een iPhone 6s kostte in 2015 739 euro. De huidige generatie iPhone, de 15 Pro, kost nu 1229 euro. Dat is een stijging van “slechts” 35 procent. Het vlaggenschip van Samsung laat een vergelijkbare prijsstijging zien. De gemiddelde prijs van een smartphone van Huawei daarentegen is maar liefst 140% gestegen.

Tweedehands markt floreert

Smartphones staan er doorgaans niet bekend om hun lange levensduur. Steeds meer organisaties en overheden dwingen daarom af dat smartphone fabrikanten het mogelijk maken om hun toestellen te laten reviseren. In het huidige financiële klimaat werpt dat voor velen vruchten af. Een gereviseerde smartphone is honderden euro’s goedkoper en heeft in sommige gevallen zelfs een garantie van 3 jaar.

Maar het draait bij tweedehands smartphones om meer dan alleen de aanschafprijs van een nieuw toestel. Het normaliseren van het aanschaffen van een gereviseerde smartphone helpt met het drukken van de vraag voor nieuwe chips en is daardoor veel beter voor het milieu.

Meer dan enkel inflatie

Zoals eerder gezegd speelt er bij de enorme prijsstijging van smartphones meer dan de “usual suspects.” Vooral het feit dat premiummodellen steeds normaler zijn geworden is belangrijk. Beter uitgerust dan de standaardmodellen en gemarket als een prestigeproduct. Veel mensen zijn bereid daarvoor diep in de buidel te tasten.

Om consumenten ervan te overtuigen dat een smartphone 1300 euro waard is, moeten smartphonefabrikanten flink investeren in marketing. Dat drijft de prijzen alleen nog maar verder op. Dat verklaart ook waarom de toestellen van een relatief nieuw merk als Xiaomi veel harder in prijs zijn gestegen (gemiddeld 122%) dan die van reeds bekende merken als Apple en Samsung.