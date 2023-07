Nvidea waarschuwt voor gevolgen Chip oorlog

In de VS maakt men zich al lange tijd zorgen over de mogelijke dreiging op geopolitiek vlak die uitgaat van een opkomend China. De concurrentiestrijd woedt op verscheidene vlakken, maar één van de belangrijkste is wellicht het kunnen produceren van hypermoderne computerchips. De afgelopen tijd zijn er plannen opgesteld om de export van bepaalde types chips, en de machines die ze kunnen maken, naar China te beperken zodat de huidige grootmachten hun voorsprong kunnen handhaven.

Volgens een recente publicatie van The Wall Street Journal (paywall) wordt er momenteel gesproken over nieuwe exportbeperkingen. Nvidea begint nu te morren dat uitbreidingen van de huidige exportbeperkingen een “permanent verlies van mogelijkheden” opleveren voor de Amerikaanse industrie.

Begun, the Chip Wars have

Afgelopen oktober kondigde de Amerikaanse overheid aan dat het de export van machines die chips fabriceren naar China aan banden ging leggen. Het was een deal waar Nederland direct bij betrokken was. ASML, gevestigd in Veldhoven, is een belangrijke speler in deze markt, en participatie aan de beperkingen van het bedrijf is voor de Amerikanen essentieel. ASML is één van de grootste leveranciers van machines voor halfgeleiderindustrie.

China beschikt momenteel niet over een domestische industrie die dergelijke machines zelf kan maken en is dus afhankelijk van buitenlandse leveranties. Onder de huidige afspraken wordt de export van de meest moderne technologie aan banden gelegd. Zo mag ASML de meest geavanceerde DUV (Deep Ultra Violet) machines niet meer exporteren. Dergelijke apparatuur print de kleinste delen die de basis vormen voor een microchip.

Nieuwe beperkingen rondom AI-chips

De nieuwe beperkingen die momenteel worden besproken gaan volgens de Wall Street Journal vooral over chips die specifiek worden gebruikt voor het maken van zogenaamde AI modellen. De actie wordt gezien als een nieuwe poging van Washington om technologieën uit de handen te houden van de Chinezen die hun wapenindustrie op gelijke hoogte kunnen brengen met de eigen. Een dergelijke actie raakt vooral bedrijven als Nvidea. Hierbij gaat het niet om een paar centen. Door de enorme boom in de chipindustrie bereikte Nvidea kort geleden tijdelijk een marktwaarde van 1 biljoen. Het is een wapenfeit dat slechts 9 bedrijven eerder hebben behaald.

“Op de lange termijn zullen beperkingen op de verkoop van onze datacenter GPU’s (graphics processing units), mits geïmplementeerd, resulteren in een permanent verlies van mogelijkheden voor de Amerikaanse undustrie om competetief en leidend te zijn in een van de grootste markten op aarde en zal het gevolgen hebben voor onze toekomstige zaken en financiele resultaten.” Aldus Colette Kress, chief financial officer van Nvidea.

China is één van de belangrijkste markten voor Nvidea, goed voor 22% van de winsten van het bedrijf over het afgelopen jaar. Het argument dat exportrestricties die specifiek gericht zijn op het bedrijf en haar zaken in China grote financiële gevolgen kunnen hebben zal niemand dan ook betwisten. De markt reageert al op de geruchten. Afgelopen woensdag (28-6) viel het aandeel van Nvidea al met 3.2%,. Al heeft het zich inmiddels enigszins weten te herpakken. De Chinese aandelen hadden meer te lijden onder het nieuws. De grootste verliezer aldaar was Chengdu Information Technology of Chinese Academy of Sciences, wat met 12% de boot in ging.

Bewust snijden in eigen vlees?

De financiële gevolgen van importbeperkingen voor de eigen markt zal ook de beleidsmakers in de VS beslist niet zijn ontgaan. Het is dan ook maar zeer de vraag of het beklag van Nvidea de huidige koers zal doen wijzigen. Op de voorgrond gaat het voornamelijk om economische belangen. Maar achter dat front borrelen beslist andere sentimenten. De Carnegie Endowment for International Peace denktank maakt zich grote zorgen over wat het omschrijft als een grootmachtenrivaliteit gegarneerd met een flinke dosis nationalisme.

Dat China en de VS een verschillende kijk hebben op hoe de wereld er in de toekomst idealiter uit gaat zien in de toekomst is een onbetwistbaar feit. Grote kans dus dat Amerika bereid is de winsten van een paar bedrijven op te offeren als dat betekent dat aartsrivaal China achterblijft in de technologische ontwikkelingen. Joe Biden mag zich dan op beslist andere wijze presenteren ten opzichte van zijn voorganger Trump, in deze kwestie volgen de mannen een en dezelfde lijn. Als ik topman bij Nvidea was, had ik alvast de focus verlegd naar andere markten.