China blokkeert toegang tot ChatGPT

Er bestaan nogal wat meningsverschillen tussen de Communistische Partij van China en de westerse wereld over bijvoorbeeld de behandeling van de Oeigoeren. Vermoedelijk heeft dit ChatGPT in China de das omgedaan.

ChatGPT ook in China razend populair

Niet alleen in het Westen, maar ook in China sloeg ChatGPT in als een bom. Grote aantallen Chinezen logden in op ChatGPT van achter de Great Firewall, de internetbarrière die het Chinese internet afsluit van de rest van de wereld.

Grote aantallen mensen die iets doen wat ze niet kunnen voorspellen of controleren, daar houdt de Chinese communistische Partij niet van. Dus het duurde niet lang of de Chinese overheid blokkeerde de site van ChatGPT, waardoor je alleen via een VPN vanuit China in kon loggen.

Enkele technische handige Chinezen, bouwden via het lokale netwerk een gateway. Dit om ook de vele Chinezen zonder firewall een kijkje te laten nemen in dé internetsensatie van dit moment. Op die manier boden zij nog even een mogelijkheid voor Chinese gebruikers kennis te maken met deze geavanceerde kunstmatige intelligentie. Maar helaas gaat ook voor deze groep nu de internetdeur op slot.

‘ChatGPT is Amerikaanse propaganda’

Vermoedelijk heeft dit te maken met de inhoud van de dataset van ChatGPT. Zo beschouwt de chattende AI, die gevoed is met westerse krantenartikelen, de omstreden Chinese activiteiten in de regio Xinjiang als genocide op de Oeigoeren.

Daar is de leiding van de Communistische Partij van China het natuurlijk niet mee eens. Zij ziet dit als anti-Chinese propaganda. In diverse Chinese staatsmedia, waaronder CGTN, verschenen daarom artikelen waarop gewaarschuwd werd voor “Amerikaanse staatspropaganda” via ChatGPT.

Te weinig goede teksten beschikbaar in China vanwege censuur

China wil nu een eigen concurrent voor ChatGPT ontwikkelen, maar waarnemers voorzien moeilijkheden vanwege de strenge censuur in China. Daardoor zijn er maar weinig teksten op het Chinese internet, en het gebruiken van internationale teksten betekent dat Tibet, Taiwan en andere gevoelige onderwerpen zullen opduiken, gezien vanaf het westerse perspectief. Met andere woorden, een tweede ChatGPT. Een grote hoeveelheid data is absoluut essentieel voor een goede AI van dit type.

De lokale chatbot Plato, ondertussen, wordt door veel Chinese gebruikers die ChatGPT hadden gebruikt, afgekraakt. Zo beweerde Plato bij hoog en bij laag, dat 5+3 5 is. Overigens is ook ChatGPT bepaald niet immuun voor fouten.