ChatGPT nu bijna 30 miljard dollar waard

OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is verrast door het enorme succes. Maar het legt ze geen windeieren, met een waarde van meer dan 30 miljard.

Succes van ChatGPT verraste iedereen

Scholen in paniek wegens massaal frauderende leerlingen, tekstschrijvers en programmeurs die zich zorgen maken. Google, dat vreest voor de toekomst van zijn gerespecteerde zoekmachine en nu als een razende bezig is om de eigen AI geschikt te maken om aan de zoekmachine te koppelen.

ChatGPT disruptief te noemen, is waarschijnlijk een understatement. In de maanden december 2022 en januari 2023 tijd hebben meer dan 100 miljoen mensen zich geregistreerd als gebruiker van de kunstmatige intelligentie en chatbot. De snelste groei van een nieuwe website uit de menselijke geschiedenis. Sindsdien hebben de gebruikers de chatbot voor heel veel verschillende dingen gebruikt.

Explosieve groei betekent grootste marktwaardering ooit

En met gebruikers, komt er ook een marktwaardering. Want de groei van ChatGPT toont geen tekenen dat deze vermindert. Volgens waarnemers is OpenAI, het bedrijf achter de chatbot nu al bijna $30 miljard waard en dat zou best eens nog veel meer kunnen worden. Dat is een verdubbeling van de waarde in een jaar tijd.

En $30 miljard is natuurlijk heel veel geld. Om een indruk te geven: dat is bijna net zoveel als het bedrag, $40 miljard, waarvoor Elon Musk Twitter heeft overgekocht. Het kostte Twitter bijna 20 jaar om deze waarde te bereiken.

OpenAI verwerkt in Microsoft Office en zoekmachine Bing

Ook de softwaregigant Microsoft, de makers van Windows en Office, gelooft duidelijk sterk in OpenAI. Want anders ga je niet het duizelingwekkende bedrag van $10 miljard investeren in OpenAI en dus ChatGPT. Microsoft wil OpenAI verwerken in de Office software, als een veel slimmere opvolger van de roemruchte Clippy, en ook in de kwijnende zoekmachine Microsoft Bing.

Duidelijk ziet Microsoft nu eindelijk de kans schoon, om aartsrivaal Google te onttronen. Want als je een zoekopdracht aan ChatGPT kan geven, kan je dat gewoon in natuurlijke taal doen zonder dat je je door tientallen resultaten hoeft heen te worstelen. Veel handiger dan Google dus.

Geen wonder dus, dat ze zich bij Google flink zorgen maken en ze bij deze zoekgigant nu hard werken aan een tegenzet.

De grote verliezers zijn waarschijnlijk de eigenaren van websites. Immers, als de AI antwoord op je vraag geeft: waarom zou je dan nog de website gaan bezoeken waar het antwoord op staat?