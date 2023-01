Scholieren bedriegen met ChatGPT

Wie had dat nou verwacht? De kwaliteit van de werkstukken van enkele scholieren bleek verdacht sterk vooruit te zijn gegaan….

Picasso-imitatie van spiekende kinderen. Gecreëerd door Dall-E 2.

Leerlingen blijken plotseling erg goed in academisch niveau Nederlands

Laura Borghols, docent Nederlands op het Veurs Lyceum, viel het plotseling op dat sommige leerlingen, die gewoonlijk worstelden met de Nederlandse taal, wel erg goed uit hun woorden konden komen in een ingeleverde schrijfopdracht. Toch gaf haar plagiaatscanner aan dat deze tekst nergens anders voorkwam. Wat was er aan de hand? Toen herinnerde ze zich dat enkele dagen eerder ChatGPT uit was gebracht.

Ze confronteerde haar klas met haar ontdekking en de leerlingen bekenden. Aan de ene kant was ze natuurlijk niet blij, aan de andere kant was ze behoorlijk onder de indruk van de vermogens van de AI. En de snelheid waarmee haar leerlingen daar gebruik van maakten.

Verleiding steeds groter om AI te misbruiken

Eerlijk duurt het langst. Helaas geldt dat ook voor op een eerlijke manier je huiswerk maken als scholier. Als je als scholier om komt aan de hoeveelheid huiswerk, wordt de verleiding erg groot om te kiezen voor minder ethische methoden om snel klaar te zijn en te kunnen gamen.

Ook de nieuwste trend in internetland, ChatGPT, blijkt dus al door enkele scholieren en studenten misbruikt te worden om hun werkstukken te schrijven.

Plagiaatdetectie niet opgewassen tegen deze nieuwe dreiging

Al tientallen jaren speelt het probleem van studenten en scholieren die werkstukken overschrijven. In de goeie ouwe tijd ging dat nog netjes met de hand, letterlijk een monnikenwerk. Maar sinds de komst van computers, internet en printers is het kinderspel geworden.

Daar heeft de onderwijswereld natuurlijk wat op gevonden en er zijn nu verschillende tools die plagiaat kunnen detecteren. Als een leerling een werkstuk inlevert en de plagiaatdetector geeft aan dat stukken tekst ergens anders vandaan komen, dan is meneertje of mevrouwtje er natuurlijk gloeiend bij.

Er is alleen een probleem. Deze anti-plagiaatsoftware gaat uit van taalgebruik, en de kunstmatige intelligentie als ChatGPT genereert elke keer een tekst uit het niets. Dat betekent dat teksten die door de chatrobot worden geproduceerd, ook echt uniek zijn en, als je dezelfde vraag stelt, ook heel anders kunnen zijn. Bestaande plagiaat tools werken dus niet meer.

Mogelijke oplossingen

Een mogelijkheid is misschien om de schrijfstijl van een scholier te gebruiken om vast te stellen of deze ook gebruikt is in nieuwe werkstukken. OpenAI, de maker van ChatGPT, wil werken met een soort patroon, een tekstwatermerk als het ware, waarmee je direct kan zien of een tekst afkomstig is van GPT-3, de engine achter de producten van OpenAI.

En de leerlingen van Laura? Wel, die kwamen er genadig vanaf. In plaats van een één uit te delen wegens bedrog, liet ze haar ondeugende leerlingen het opstel weer opnieuw schrijven. Old school, dus in een ruimte zonder internet en telefoon, met pen en papier.