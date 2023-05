GPTZero Origin: browserplugin ontmaskert AI-content

Spamlords en luie leerlingen, opgelet. Het gaat goed met Edward Tian, de Canadese ontwikkelaar van GPTZero Origin. Zijn gelijknamige startup heeft al meer dan drieduizend betalende abonnees en heeft de eerste plugin uitgerold om AI-gegenereerde tekst te ontmaskeren.

Robotapocalyps in het onderwijs gestopt – voor even

Edward Tian. Bron: Twitter handle

Voor de komst van ChatGPT dreef de taalvaardigheid van leerlingen hun leraren tot wanhoop, maar plotseling ging de kwaliteit van ingeleverde werkstukken met sprongen omhoog. Hadden aliens toegeslagen met een IQ-verhogende straal? Was het maar waar. Na enkele dagen werd duidelijk waarom: slimme leerlingen hadden massaal de geneugten van ChatGPT ontdekt.

Zou ChatGPT het einde van het opstel en het werkstuk als manier om de inzichten van leerlingen te toetsen betekenen? Het lesgevende deel van de mensheid was de wanhoop nabij, maar AI-kenners sloegen terug tegen de robotapocalyps. Met tools zoals GPTZero van Edward Tian, waar wij in januari 2023 op Apparata al eerder over schreven.

GPTZero Origin, een browserplugin die AI ontmaskert

Enkele maanden verder blijkt dat Tian niet heeft stilgezeten. Ondertussen heeft hij een startup rondom zijn immens populaire tool opgezet en heeft zijn team een browserplugin ontwikkeld, voorlopig alleen voor de browser Google Chrome (en de Unix-variant Chromium). Deze kan je hier vinden.

De plugin werkt als volgt. Na het installeren, log je in. Om een bepaalde tekst te scannen op een webpagina, selecteer je die en vraag je GPTZero Origin om die te scannen. Deze optie vind je in het menu dat je te zien krijgt als je op de rechtermuisknop drukt. Je krijgt standaard tien maal de gelegenheid om een tekst te scannen. Uiteraard namen we de proef op de som. De Apparata-artikelen die ik scande, blijken allemaal 100% door mensen geschreven te zijn. Wat ook klopt, tenzij een geavanceerde AI mijn brein gehackt heeft.

Volgens de plugin is deze tekst “entirely human”, maar aan de zeer lage scores voor Perplexity en Burstiness kan je zien dat dit hoogstwaarschijnlijk uit de koker van een AI komt. Wat in dit geval ook klopt.

Fraudeurs ontspringen (voorlopig) de dans met GPTZero Origin…

Helaas blijkt de tool niet echt te werken. Ik heb de proef op de som genomen met ChatGPT 3.5 en ChatGPT 4.0. In beide gevallen gaf de tool aan dat deze tekst door mensen geschreven was. Het is dus nodig om te kijken naar de details. Dat kan niet met GPTZero Origin, maar alleen met GPTZero zelf.

Op mijn eigen tekst toegepast, blijkt de score voor Perplexity en Burstiness twee ordes van grootte hoger te liggen. Oef, ben ik toch geen robot.

Maar niet als je zelf op Perplexity en Burstiness let

De door een AI geschreven tekst scoort namelijk relatief laag op de parameters Perplexity Score (een maat voor het toevalsgehalte in een tekst: ongebruikelijke woordcombinaties) en Burstiness Score (variaties in Perplexity).

Ons voorlopig eindoordeel: gebruik de site van GPTZero zelf en let op de scores voor Perplexity en Burstiness. Hopelijk lukt het Tian en zijn team dit te fixen. Want verder is de plugin behoorlijk gebruiksvriendelijk.