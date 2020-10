De legendarische Poco F1 krijgt toch nog een 'echte opvolger' - Apparata

Na tal van ‘neppe’ opvolgers onthult een Poco topman dat er officieel een ‘echte opvolger’ van de Poco F1 aankomt.

We mogen stellen dat namen van smartphones al in geen jaren ergens meer op slaan. Maar bij Xiaomi’s dochterbedrijf Poco is het wel heel erg verwarrend. Na het succes van de toch wel legendarische Pocophone F1 kwam het bedrijf namelijk met een opvolger, de F2 Pro. Plot twist: dat was niet een ‘echte opvolger’ van die legendarische flagship killer. Nu bevestigt een Poco topman dat er alsnog een ‘echte opvolger’ van de Poco F1 komt.

Poco F1 opvolger

De opvolger van de Poco F1 is niet de Poco X2. De evolutie van de F1 is ook niet de Poco F2 Pro. En neen, ook de X2 Pro heeft weinig met de echte successie van de Poco F1 te maken. Poco leent namelijk graag van moederbedrijf Xiaomi om diens smartphones onder een andere naam (en eventuele met minuscule verschillen) uit te brengen. Maar er komt echt nog een tweede échte Poco. Volg je het nog?

Poco-topman Anuj Sharma laat tegenover de IndianExpress weten dat de F2 Pro niet naar India komt. Niet interessant voor ons, maar zijn vervolg op dat antwoord wel.

De Poco F1 was een toestel die de markt heeft veranderd en consumenten verwachten hetzelfde van de opvolger. De Poco F2 Pro is niet dat apparaat. We werken eraan om een echte opvolger van de Poco F1 op de markt te brengen, maar het kost ons tijd om dat toestel te ontwikkelen. Poco-topman Sharma over de mythische F1-opvolger

Kortom, Poco werkt aan een smartphone die alle andere vlaggenschepen voorbij vliegt. Maar het zal nog even duren voor we, na de X2, F2 Pro en X2 Pro een ‘gewone’ Poco F2 in handen hebben.

Redmi dis

In hetzelfde interview deelt Sharma nog een kleine dis uit naar Redmi. Hij reageert op kritiek van fans dat alle reeds uitgebrachte Poco smartphones een rebrand zijn van Redmi telefoons. Maar volgens Sharma zijn alle Pocophone rebrands beter dan de Redm-toestellen waar ze op gebaseerd zijn.

Tot slot geeft hij wel toe dat het moeilijk is om als nieuw merk zelf volledig nieuwe smartphones te maken. En geeft hem maar eens ongelijk; beter goed gestolen, dan slecht bedacht, toch?