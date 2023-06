De meest populaire schoolfietsen van 2023 met trapondersteuning

Wanneer je kind grote afstanden moet afleggen naar school, terwijl het weer in Nederland ook nog eens vaak tegenzit en er ook nog een zware boekentas mee moet, is het logisch dat je gaat kijken of een e-bike een goede optie is. Een elektrische fiets maakt de reis naar school natuurlijk een stuk beter gangbaar voor je kind, maar je moet er wel voor zorgen dat de e-bike betrouwbaar is. In dit artikel lichten we daarom de 3 populairste e-schoolfietsen van 2023 uit.

Top 3 best verkochte e-schoolfietsen van 2023

Welke schoolfietsen met trapondersteuning het best verkocht zijn in 2023? Cortina heeft een mooie eerste plek weten te behalen, gevolgd door Pegasus en Union. Lees hieronder alles over de populairste modellen op Fietsvoordeelshop.nl.

#1 Cortina E-U1 N3 2023

De E-U1 N3 2023 van Cortina is een absolute aanrader voor een scholier die dagelijks naar school moet fietsen. Bij Fietsvoordeelshop.nl schaf je dit model aan in een dames of heren variant, voor een bedrag van 1.359 euro. Deze elektrische schoolfiets van Cortina is een mooi instapmodel met drie versnellingen en een standaardaccu van 450 Wh. Hiermee is het mogelijk om aaneengesloten tussen de 40 tot maximaal 80 kilometer te fietsen. Indien gewenst is deze e-bike is ook beschikbaar in een luxere variant met 7 versnellingen, waardoor jij nóg lichter kunt trappen. De fiets gaat lang mee, doordat er weinig onderhoud nodig is vanwege de gesloten kettingkast en de onderhoudsvrije handremmen.

Wij hebben de belangrijkste eigenschappen van de E-U1 N3 2023 voor je op een rij gezet:

Type rit Dagelijkse korte ritten Remmen Rollerbrakes Motor locatie Voorwiel Motor techniek Befang Kracht motor 55 Nm Aantal versnellingen 3 Type versnellingen Shimano Nexus 3-Speed Aantal trapondersteuningen 5

#2 Pegasus Siena E8F 2023

De Pegasus Siena E8F 2023 is de perfecte elektrische variant in de categorie elektrische stadsfiets. Wil je deze #2 aanschaffen? Bij Fietsvoordeelshop.nl heb je de keuze uit een dames of heren model, voor een bedrag van 1.359 euro. Ga voor de kleur blauw mat of grijs mat. De fietsen van Pegasus staan bekend als zeer betrouwbaar. Ook bij dit model kan je ervan uitgaan dat je niet langs de weg hoeft te staan door problemen met je e-bike. Dat is wel zo fijn, want je wil niet dat je kind onderweg naar school voor verrassingen komt te staan. Daarnaast heeft deze e-bike een stijlvol uiterlijk, waardoor je echt opvalt met deze fiets.

De belangrijkste eigenschappen van deze Siena E8F 2023 van Pegasus lees je hieronder:

Type rit Recreatief gebruik Remmen Hydraulische schijfremmen Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Active Plus Kracht motor 50 Nm Aantal versnellingen 8 Type versnellingen Shimano Nexus 8-Speed Aantal trapondersteuningen 4

#3 Union E-Fast N7 2023

De Union E-Fast N7 2023 is een elektrische fiets waarmee je stijlvol voor de dag komt. Je koopt dit model van Union in een dames of heren model, voor een bedrag van 1.779 euro. Maak een keuze uit de kleuren groen mat of zwart. Dankzij de middenmotor van Bosch kun je werkelijk iedere uitdaging op de weg gemakkelijk aan. Deze e-bike is dan ook ideaal als je kind bijvoorbeeld heuvels of hellingen tegenkomt op de weg naar school. Daarnaast beschikt het over hydraulische remmen, waardoor je binnen no-time stil staat zonder dat de fiets schokt. Bovendien fiets je met de voorvorkvering je ook nog eens soepel over ieder type wegdek.

Type rit Recreatief gebruik Remmen Hydraulische velgremmen Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Active Kracht motor 40 Nm Aantal versnellingen 7 Type versnellingen Shimano Nexus 7-Speed Aantal trapondersteuningen 4

Wil je meer weten over onze favoriete e-bike merken?

Handige accessoires voor op je elektrische schoolfiets

Als scholier kan het in sommige gevallen ook erg handig zijn om accessoires op je fiets te bevestigen. Deze kunnen er namelijk voor zorgen dat de rit naar school nog prettiger wordt. Zo kan het bijvoorbeeld een heel goede optie zijn om een stuuradapter aan te schaffen, waarmee je een krat of fietsmand kunt vastmaken aan je stuur. Deze adapter hoef je alleen maar vast te klikken aan je schuur, en vervolgens maak je er een krat of mand aan vast, waar je bijvoorbeeld je boeken in kunt laten. De meeste scholieren vinden dat prettiger dan een rugtas vol met boeken te dragen op de tas.

Als je een krat of fietsmand aan je fiets bevestigd hebt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze bij slecht weer ook afgedekt kan worden. Het regent in Nederland geregeld, en wanneer je tas met boeken in je krat ligt wanneer het regent tijdens het fietsen, zullen deze boeken nat worden. Daarom raden wij naast een stuuradapter aan om te kijken naar een afdekhoes voor een fietskrat. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar de afmetingen van de krat, want je wil natuurlijk niet dat de hoes te groot, maar ook zeker niet te klein is.