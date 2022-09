De nieuwe iPhone 14: de belangrijkste specs op een rij 

Op het Apple-event van woensdag 7 september werd de nieuwe iPhone 14 groots aangekondigd. Maar wat is er van binnen eigenlijk allemaal veranderd? Wij zetten alle iPhone 14 specificaties voor je op een rijtje!

De iPhone 14-serie bestaat uit vier verschillende modellen. Qua specificaties vallen deze modellen op te delen in twee duo’s: de iPhone 14 & iPhone 14 Plus tegenover de iPhone 14 Pro & iPhone 14 Pro Max. De Pro-edities zijn op het gebied van specificaties superieur aan de andere uitvoeringen.

Van drie naar twee verschillende groottes

De iPhone 13-reeks had naast de basisversie ook een mini- en Pro Max-uitgave, en daarmee kon je de voorganger van de iPhone 14 in drie verschillende groottes krijgen. Dit verandert in de nieuwste iPhone-reeks: de mini-variant verdwijnt van het toneel.

De iPhone 14 en iPhone 14 Pro hebben een 6,1 all-screen OLED-display. Houd je van een wat groter scherm? Kies dan voor de iPhone 14 Plus of de iPhone 14 Pro Max: die hebben een scherm met een diameter van 6,7 inch.

Pro-modellen ideaal voor de cameraliefhebber

Ben jij iemand die het liefst de hele dag alles vastlegt op beeld? Dan zijn de Pro-edities van de iPhone 14 een aanrader. Die beschikken namelijk over drie camera’s, waaronder een 48 (!) megapixel hoofdcamera. De andere camera’s zijn een 12 megapixel ultragroothoeklens en een 12 megapixel telelens. Hiermee maak je in iedere situatie fantastische foto’s en schiet je zelfs filmpjes in 8K.

De iPhone 14 en het Plus-model moeten hierin hun meerdere erkennen. Deze modellen beschikken namelijk over twee camera’s met bovendien minder hoge kwaliteit. Het Dual camera-systeem beschikt over een 12 megapixel hoofdcamera en een 12 megapixel ultragroothoek; de telelens ontbreekt dus. Je schiet met de twee camera’s alsnog erg mooie beelden, maar voor de hoogste kwaliteit moet je toch echt bij de Pro-serie zijn.

Nieuwste chip nog niet in alle uitvoeringen

De iPhone 13 maakte gebruik van de A15 Bionic-chip, op het moment van die lancering de snelste en meest geavanceerde smartphonechip op de markt. De iPhone 14 en 14 Plus hebben wederom deze snelle chip. De iPhone 14 Pro en Pro Max krijgen de opvolger hiervan. De A16 Bionic chip is kleiner en nog sneller dan zijn voorganger. Hoeveel effect we hier in de praktijk van gaan merken moet nog blijken.

Alle specs vergelijken?

Naast de zaken die besproken zijn in dit artikel zijn er nog veel andere zaken waarop de nieuwe iPhones van elkaar verschillen. Zo zijn er verschillende kleuren, en verschillen de prijzen behoorlijk. Om echt een goed en duidelijk overzicht te krijgen van de verschillen tussen de modellen uit de iPhone 14-reeks heeft Apple een speciale vergelijkingstool ontwikkeld.